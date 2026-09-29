أكد فرناندو ألونسو أخيرًا أنه سيواصل مسيرته مع أستون مارتن في موسم 2027 من بطولة العالم للفورمولا 1، لينهي جميع التكهنات المحيطة بمستقبله.

وعلى مدار أشهر، كان السائق البالغ من العمر 45 عامًا عرضة للأسئلة المتعلقة بما إذا كان سيواصل المشاركة في الفورمولا 1 من عدمها، بعدما كان عقده مع أستون مارتن ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2026.

وأكد بطل العالم مرتين أن الأمر كان يعتمد على الاتجاه الذي ستتخذه اللوائح، في ظل عدم إعجابه الشديد بالقوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2026، والتي تمنح أهمية أكبر للطاقة الكهربائية.

لكن عدم إعلان ألونسو التزامه علنًا كان يمثل جزئيًا محاولة لزيادة الضغط على الفورمولا 1، ولا سيما أنه عقد اجتماعات مع ستيفانو دومينيكالي ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم.

والآن جاء الخبر الذي كانت أوساط الفورمولا 1 تتوقعه: وقع ألونسو عقدًا جديدًا مع أستون مارتن، الفريق الذي انضم إليه في خطوة مفاجئة قادمًا من ألبين لموسم 2023.

وقال الفائز بـ32 سباقًا: "أنا سعيد جدًا بتوقيع عقد جديد مع أستون مارتن. أخذت وقتي لاتخاذ هذا القرار، لكن السباقات هي حياتي وشغفي، وأعرف أنني ما زلت أمتلك السرعة والإصرار للمنافسة على أعلى مستوى".

"أنا ملتزم مع هذا الفريق على المدى الطويل، وبمساعدتنا على تحقيق النجاح. أؤمن حقًا بما نبنيه: لدينا قيادة قوية، وأشخاص رائعون، وشركاء ومنشآت على مستوى مذهل".

"أتطلع إلى صناعة المزيد من الذكريات على الحلبة أمام الجماهير الشغوفة. طاقتهم تخلق أجواء تلهمني، وهذا ما يجعل رياضتنا مميزة".

وعاش الإسباني رحلة متقلبة للغاية مع الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له، بعدما بدأ مسيرته معه بصورة مذهلة، محققًا ست منصات تتويج في أول ثمانية سباقات كبرى له، قبل أن يضيف منصتي تتويج أخريين في ذلك العام.

لكن منذ ذلك الحين، كانت النتائج في معظمها سلبية، إذ تفوقت الفرق المنافسة على أستون مارتن في التطوير، قبل أن يبدأ الفريق موسم 2026 بشكل كارثي مع اللوائح الجديدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محرك هوندا غير التنافسي.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

ويحتل فريق أستون مارتن المركز العاشر في الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط، جميعها حققها ألونسو، بعد 15 جولة، ولا يتقدم سوى على فريق كاديلاك الوافد الجديد.

كما أعلن فريق سيلفرستون تمديد عقد لانس سترول، ليكون بذلك مقبلًا على موسمه التاسع مع فريق سيلفرستون، بعدما انضم إليه قادمًا من ويليامز.

وقال سترول: "أنا سعيد جدًا بمواصلة مسيرتي مع أستون مارتن على المدى الطويل. لقد كنت جزءًا من هذه الرحلة منذ البداية، وأؤمن بأن لدينا الموارد والأشخاص القادرين على تحويل الفريق إلى فريق فائز".

"هناك الكثير من العمل الشاق الذي يجري في سيلفرستون، مع تحقيق تقدم حقيقي، كما أن الإصرار الذي أراه في كل قسم يمثل حافزًا كبيرًا بالنسبة لي".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ولانس سترول، أستون مارتن الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"أعرف أننا نسير في الاتجاه الصحيح، والتزامي أصبح أقوى من أي وقت مضى لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا".

وأضاف مالك الفريق لورانس سترول: "كان لانس وفرناندو جزءًا أساسيًا من رحلتنا، ونحن سعداء جدًا بتأكيد استمرارهما معنا في الفصل المقبل من مسيرة الفريق".

"إن امتلاك سائقين يتمتعان بهذا القدر من الخبرة والالتزام والمعرفة يمثل قيمة هائلة للمؤسسة بأكملها".

"نحن هنا للفوز، وبينما يبقى تركيزنا على المدى القصير منصبًا على تحسين الأداء، فإنني أؤمن بأن لدينا المواهب العالمية التي نحتاج إليها لتحقيق أهدافنا طويلة الأمد".