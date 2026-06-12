ألونسو يُلمح إلى أنّ هذه "ستكون آخر مشاركة له" في برشلونة في الفورمولا 1

خلال المؤتمر الصحفي للسائقين، تحدث الإسباني البالغ من العمر 44 عامًا عن الدعم المتواصل الذي يتلقاه من جماهيره، قبل أن يطلق تلميحًا جديدًا بشأن اعتزاله المحتمل.

وقال: "ستكون عطلة نهاية أسبوع مميزة، وربما يكون هذا آخر سباق لي في برشلونة ضمن الفورمولا 1".

وأضاف: "لذلك أريد أن أشكر الجميع. سأحاول الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع. لن أكون منافسًا على المراكز المتقدمة، وربما لن أمضي وقتًا طويلًا داخل السيارة في التصفيات، أما في السباق فآمل أن يكون الوضع أفضل، لكن ليس بالوتيرة التي نرغب بها جميعًا".

وأكمل: "لكنني أريد من الجميع الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع رغم ذلك".

وأضاف: "لطالما كانت زيارة الجماهير إلى برشلونة بمثابة احتفال. أعتقد أن هذه هي جائزة إسبانيا الكبرى الثالثة والعشرون لي، وكانت جميعها ساحرة. ويجب أن تكون هذه الأخيرة ساحرة أيضًا".

وعندما سُئل عمّا إذا كان من الصعب التفكير في أن يكون هذا سباقه الأخير في برشلونة، أوضح ألونسو أن الأمر الأصعب بالنسبة له ليس فكرة الوداع، بل عدم القدرة على المنافسة.

وكان سائق أستون مارتن قد منح فريقه أول نقطة في موسم 2026 بعدما أنهى جائزة موناكو الكبرى في المركز العاشر.

ويعاني فريق أستون مارتن من موسم صعب للغاية رغم شراكته الجديدة مع هوندا في مجال وحدات الطاقة، رغم أن سيارة الفريق الحالية هي الأولى التي تم تطويرها تحت إشراف المصمم الشهير أدريان نيوي.

وقال ألونسو: "لا، الأمر ليس صعبًا. بالنسبة لي، الأمر الأصعب هو عدم الفوز بالسباقات وعدم القدرة على المنافسة".

وأضاف: "سواء كان هذا السباق الأخير أم لا، فذلك لا يؤثر عليّ كثيرًا. أنا راضٍ تمامًا عن مسيرتي وعن حياتي، وأي شيء إضافي يأتي الآن فأهلًا به. وإن لم يأتِ فلن يغير ذلك شعوري".

وأكمل: "حققت أكثر بكثير مما كنت أحلم به عندما كنت طفلًا، أو عندما كنت هنا للمرة الأولى خلال اختباراتي الأولى أو خلال مشاركاتي في سباقات الكارتينغ في إسبانيا".

ثمّ تابع: "لم أحلم يومًا بأن أصبح سائقًا في الفورمولا 1، ثم أن أتسابق مع أفضل الفرق في حظيرة الفرق وأن أستمر كل هذه المدة الطويلة. كل ما يحدث الآن يُعد إضافة بالنسبة لي".

وواصل شرحه بالقول: "عدم قدرتنا على المنافسة بالمستوى الذي نريده داخل الفريق هو على الأرجح أكبر ألم نعيشه كل عطلة نهاية أسبوع. لكن على الصعيد الشخصي، الأمر ليس صعبًا للغاية، ولا يمثل مشكلة بالنسبة لي".

ولم يُعلن ألونسو رسميًا حتى الآن اعتزاله الفورمولا 1، ومع عدم وجود سباق في برشلونة ضمن روزنامة عام 2027، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيعتزل في نهاية هذا الموسم أم في نهاية الموسم المقبل.