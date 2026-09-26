ألونسو يكشف هدفه الوحيد في سباق باكو: "الحفاظ على قطع السيارة من أجل إكمال ثلاثية السباقات الحالية"
يمضي فرناندو ألونسو وأستون مارتن عطلة نهاية أسبوع جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 بأقل قدر من الطموحات، إذ يجبر النقص الكبير في السرعة القصوى الفريق على تحويل تركيزه إلى ماليزيا وسنغافورة.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: أليستير ستالي
رغم موسم آخر كارثي مع أستون مارتن وشريكتها الجديدة في المحركات هوندا، أو ربما بسببه، لم يفقد فرناندو ألونسو حسه الساخر اللاذع.
حيث قال بعد خروجه من القسم الأول للتصفيات: "ضغطت بقوة عند المنعطف 15 وانغلقت المكابح. لذلك، كان ذلك خطأ من السائق، وبسببه لم نحصل على البول بوزيشن للأسف".
وبعدما أبقت أستون مارتن تحديثاتها الكبيرة طي الكتمان لجائزة المجر الكبرى، بدا الفريق أخيرًا وكأنه ينافس على شيء ما على الأقل بعد معاناته في مؤخرة الترتيب، بل وكان يتأخر في كثير من الأحيان حتى عن كاديلاك الوافدة حديثًا. لكن كما حدث في مونزا، لا توجد أية طريقة للتغلب على فارق وحدة طاقة هوندا خلال المقاطع عالية السرعة من حلبة شوارع باكو غير المستقرة.
وعلى الخط المستقيم الممتد لمسافة كيلومترين بين خطي الانطلاق والوصول في باكو، كان ألونسو أبطأ بفارق لا يُصدق بلغ 30 كيلومترًا في الساعة عن جورج راسل سائق مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية، ورغم أن الفارق كان أقل حدة في التصفيات، تأهلت سيارتا أستون بفارق ثلاث ثوانٍ كاملة عن متصدر القسم الأول من التصفيات، وأربع ثوانٍ عن لفة البول بوزيشن التي سجلها البريطاني في النهاية.
وفي الواقع، لم تكن نتيجة التصفيات مهمة لأستون مارتن على أية حال، بعدما تلقى كل من ألونسو وزميله لانس سترول أحدث عقوبة محرك لهما، ما أدى إلى تراجعهما عددًا كبيرًا من المراكز على شبكة الانطلاق. ومع تمكّن فريق ويليامز من تفادي التراجع لآخر الشبكة بفضل تحديثه الكبير للهيكل، أصبحت أستون مارتن في مواجهة كاديلاك مرة أخرى في معركة الخروج بأفضل صورة ممكنة.
لكن مع كون مدينة بحر قزوين المحطة الأولى ضمن فترة تمتد لثلاثة أسابيع وتشمل رحلتين إلى ماليزيا وسنغافورة، لم يكن ألونسو يملك أية أوهام بشأن إمكانية تحقيق أستون مارتن مكاسب من خلال الضغط على الحدود في أذربيجان.
وعندما سُئل عن هدفه في سباق السبت، أجاب بطل العالم مرتين: "محاولة إنهاء السباق، وعدم ارتكاب أخطاء مثلما فعلت اليوم، وعدم تحطيم السيارة. نحن نقاتل من أجل مراكز قليلة الأهمية، لذلك من المهم الحفاظ على السيارة حتى نهاية الثلاثية. لدينا ثلاثة سباقات الآن، لذلك علينا الاعتناء بقطع المخزون وأمور من هذا القبيل".
ومع وضع أداء وحدة طاقة هوندا وموثوقيتها على ما هو عليه، ركز ألونسو على المتغيرات التي يمكنه التحكم بها، والمتمثلة في تحسين إعدادات السيارة إلى أقصى حد ممكن. لا يستطيع السائقون تقييم أدائهم إلا مقارنة بأقصى إمكانات الحزمة الخاصة بهم، بدلًا من التطلع بحسرة إلى ما تستطيع الفرق المجاورة فعله. وعلى مدار موسم قاسٍ من 24 سباقًا مع سيارة غير قادرة على المنافسة، لا يمكن أن يكون الخيار الأخير طريقة مستدامة للعيش.
وقال ألونسو بحثًا عن الجوانب الإيجابية: "أنا اليوم أكثر سعادة بكثير مما كنت عليه بالأمس بشأن السيارة. أجرينا الكثير من تغييرات الإعدادات خلال الليل، وشعرت بثقة أكبر بكثير في التجارب الحرة الثالثة والتصفيات. تمكنت من الضغط على السيارة، وأصبحت الأزمنة تأتي بسهولة أكبر، وأعتقد أننا كنا بفارق 2.5 ثانية عن متصدر المجموعة اليوم".
وأضاف: "مع الفوارق التي نعاني منها على الخطوط المستقيمة، أعتقد أننا خطونا خطوة إلى الأمام في المنعطفات مقارنة بالأمس. لا يزال أمامنا طريق طويل، ونحتاج إلى مواصلة تحسين الجانبين، الهيكل والمحرك، ومحاولة التحسن".
ومع اعتبار باكو، التي تتطلب الكثير من قوة المحرك، سباقًا خاسرًا حتى قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، أيد ألونسو قرار التخلص من عقوبة المحرك في هذه الجولة، على أمل أن تمنحه سنغافورة تحديدًا فرصة للعودة إلى المنافسة في وسط الترتيب على حلبة أكثر التواءً، وبالتالي تناسب نقاط قوة أستون مارتن النسبية بشكل أكبر.
إذ اختتم الإسباني قائلًا: "إنها المواصفات نفسها، وبالتالي الأداء نفسه، لكن من الواضح أنه كان علينا تحمل بعض العقوبات من أجل إنهاء الموسم. لا أعرف بعد ما إذا كان علينا تحمل المزيد أم لا، لكن من وقت لآخر نحتاج إلى استغلال عطلات نهاية الأسبوع الأقل تنافسية. كانت هذه واحدة منها، في محاولة للحصول على قطع أحدث لماليزيا وسنغافورة، حيث نملك آمالًا أكبر".
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