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ألونسو يكشف متى شعر بأن سباقه في المجر قد انتهى

استمرارًا لمعاناة فريق أستون مارتن في الفورمولا 1 وعدم جدوى التحديثات الكبيرة التي جلبتها العلامة البريطانية في الجولات الأخيرة، فقد أكمل فرناندو ألونسو سباق المجر خارج النقاط.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

يعتقد فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بأن سباق في المجر انتهى بالنسبة له عندما أجرى توقفه في وقت مبكر للغاية من السباق.

استدعت أستون مارتن سائقها فرناندو ألونسو للتوقف في اللفة السابعة من سباق هنغارورينغ، بعد أن صعد إلى المركز السادس، ليعلق الإسباني في الزحام بعد ذلك ويخسر العديد من المراكز ليكمل السباق في المركز الـ 11 خلف زميله لانس سترول.

"لا أعتقد بأن الاستراتيجية كانت رائعة. وبصراحة من السهل قول ذلك عقب السباق، حيث أن الفريق على الأرجح ظن بأن تلك استراتيجية جيدة" قال ألونسو.

وأضاف: "تفاجأت بعض الشيء عندما توقفنا في اللفة السابعة. عادة ما تستهلك سيارتنا الإطارات على نحو كبير، لذلك وإذا توقفت في اللفة السابعة، يكون أمامك 63 لفة لإكمالها مع مجموعة ميديوم ومجموعة هارد".

وتابع: "لذلك كان السباق صعبًا للغاية منذ هذه المرحلة وافتقرنا للوتيرة بشكل كبير. حيث لم تساعدنا الاستراتيجية اليوم".

وبالحديث عن جدوى التحديثات التي جلبها الفريق في المجر، قال ألونسو: "أعتقد أننا بحاجة لتحليل الوضع، ولكن بعد هذه اللفات الـ 70، لدينا الكثير لتعلمه".

وأكمل: "هذا هو سباقنا الأول مع هذه الحزمة، وأكملنا مسافة طويلة، لهذا علينا الانتظار لرؤية ما سيستخلصه الرفاق في المصنع. كما أننا تعلمنا الكثير من أجل جولة سبا من خلال تحليل تآكل الإطارات اليوم".

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