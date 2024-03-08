ألونسو يكشف متى سيتخذ قراره حيال مستقبله في الفورمولا واحد

أوضح الإسباني خلال إطلاق سيارة أستون مارتن الجديدة في الشهر الماضي أن الخطوة الأولى له ستكون تحديد ما إذا كان يرغب في الاستمرار بعد هذا الموسم، حيث سيتخذ قراراً بشأن الفريق الذي سيقود لصالحه.

وترك انتقال لويس هاميلتون إلى فيراري مقعداً رئيسياً شاغراً ضمن صفوف مرسيدس، ويُركز الفريق على تجهيز ناشئه المشارك في بطولة الفورمولا 2: كيمي أنتونيلي، مع بدء برنامج اختبار لسيارات الفورمولا واحد بخصائص 2021 و2022 بعد أن يبلغ 18 عاماً في أغسطس.

وفي حال تم اعتبار أنتونيلي بحاجة للمزيد من الوقت، فإن أحد السيناريوهات قد يدور حول تقديم مرسيدس عقداً لمدة عام واحد في 2025 للإسباني ألونسو، في انتظار وصول الشاب الإيطالي في 2026، بفرض أن جورج راسل سيقود السيارة الأخرى.

لكن، ظهر ماكس فيرستابن كمرشح مفاجئ، في حال اختار ترك ريد بُل قبل نهاية عقده الحالي في 2028. ومع ذلك، من الواضح أن بطل العالم لن يرضى إلا بعقد طويل الأمد.

واعترف ألونسو أنه على قائمة توتو وولف للمرشحين المحتملين لقيادة سيارة مرسيدس.

فقال: "نعم، لأنني بالطبع لا أمتلك أي عقد في الوقت الحالي. لذا من الأفضل أن أكون على تلك القوائم بدلاً من أن أكون على قائمة التقاعد!".

وأكمل: "لكنني سأتخذ القرار حيال مستقبلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أو بضعة سباقات. أولاً وقبل كل شيء، أحتاج إلى التحدث مع نفسي، أحتاج إلى اتخاذ قرار. إذا كنت شخصياً أرغب بالالتزام المستقبلي".

وأردف: "بالطبع، عليّ التضحية بكل شيء آخر في الحياة لكي أكون جاهزاً 100% للفورمولا واحد. هذا ما سيكون عليه القرار".

وحين سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا كان سيقبل بعقد لمدة موسم واحد، لم يجب ألونسو بشكل واضح.

فقال: "لا أعرف. أولاً وقبل كل شيء، أحتاج إلى معرفة إن كنت أريد الاستمرار في السباقات".

وأكمل: "إذا التزمت، فذلك لأنني أعتقد حقاً أن هناك إمكانية للفوز بالسباقات. أريد العمل على جهاز المحاكاة، أريد أن أكون مع المهندسين، أريد أن أطلب 100% من فريق أعلم على وجه اليقين أنني سأعطيه تلك النسبة الكاملة".

واختتم: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن ألتزم. لا أعرف المدة ولا أعرف مع من. لذا هناك العديد من علامات الاستفهام. لكن هذه مرحلة ثانية. المرحلة الأولى من المستقبل يجب أن تتمحور حول قراري الشخصي".