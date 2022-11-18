ألونسو يكشف عن خوذة خاصة في جولة أبوظبي تقديراً لـ سيباستيان فيتيل 

سيعتزل فيتيل سباقات الفورمولا واحد نهاية سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي لموسم 2022، حيث أعلن عن ذلك منذ شهر يوليو/تموز الماضي.

وسيضع الألماني حداً لمسيرة مهنية في البطولة امتدت على مدار 15 عاماً أحرز خلالها أربعة ألقاب و53 فوزاً، وثبّت نفسه كأحد عظماء الرياضة.

وفي قمة نجاحاته مع ريد بُل، نافس فيتيل، الإسباني ألونسو الذي كان حينها مع فيراري، حيث خاض السائقان منافسات اللقب في السباق الختامي الحاسم مرتين. وتفوق فيتل على ألونسو بشكل طفيف في موسمي 2010 و2012، ما ترك الإسباني بلقبين فقط.

وقبيل السباق الختامي في أبوظبي، كشف ألونسو عن خوذة خاصة له مهداة إلى فيتيل، تضم خطوط العلم الألماني مع عبارة "Danke Seb" في كلا الجانبين.

حيث كتب ألونسو على إنستاغرام: "مرة أخيرة أتشارك الحلبة معك، ستكون تلك لحظة عاطفية وحزينة في الوقت نفسه، لكنني أتمنى لك الأفضل في الفصل المقبل من حياتك".

وأكد الإسباني أنه سيكون "من الغريب" عدم وجود فيتيل في الموسم المقبل، لكنه شدّد على امتنانه لجميع المعارك التي خاضاها على مرّ السنين.

فرناندو ألونسو، ألبين وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، كان فيتيل قد تكلم عن ألونسو في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه يعتبر سائق ألبين الحالي، "أقوى منافسيه".

فقال: "خضنا معارك متقاربة للغاية على الألقاب، في 2010 و2012 بشكل خاص".

وأكمل: "إنها ربما أكثر الذكريات التي أفضلها، التوتر والحماس في جائزة البرازيل الكبرى 2012، ذلك الصباح وقبل السباق، بالنسبة لي على الأقل، كان رائعاً".

وتابع: "أقدّر فرناندو عالياً جداً كسائق. أعتقد أنه يمتلك موهبة طبيعية، تصميماً مذهلاً وغريزة تسابقية رائعة لم يخسرها".

واختتم: "من الواضح أنه ما زال يحب السباقات. شغفه كبير للغاية".