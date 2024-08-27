ألونسو يكشف عن الفريق المرشح للفوز في مونزا

يرى بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو أن فيراري ربما ستكون الفريق المرشّح للفوز في جائزتي إيطاليا وسنغافورة.

أحرز لاندو نوريس فوزًا مريحًا في جولة هولندا الأخيرة بفارق 22.9 ثانية أمام ماكس فيرستابن وبـ 25.4 ثانية أمام شارل لوكلير صاحب المركز الثالث في زاندفورت.

مع ذلك، فإن ذلك الترتيب الهجومي قد يتغيّر في جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

إذ وبينما يرى البعض أداء مكلارين المهيمن في هولندا على أنه عارض، يتوقّع البعض أن تحرز فيراري قفزة كبيرة في الأداء على أرضها في مونزا.

ومن بينهم ألونسو الذي يعتقد بأن الحصان الجامح سيكون هو المرشّح للفوز في السباقات المقبلة.

حيث قال: "الفرق الأربعة الأوائل تنافس على منصات التتويج في الوقت الحالي، مرسيدس ربما يكون أداؤها متذبذبًا بعض الشيء، لكن مكلارين، ريد بُل وفيراري ينافسون على منصة التتويج في كل جولة".

وأضاف: "أعتقد بأن فيراري ستكون أسرع فريق في السباقين المقبلين، كما رأينا في مونزا وسنغافورة العام الماضي".

وتابع: "لوكلير فاز بالفعل في موناكو هذا الموسم، لهذا أعتقد بأنهم سيكونون المرشحين للفوز على هاتين الحلبتين".