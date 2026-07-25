يبدو أن أستون مارتن راضية عن أداء النسخة المطورة من سيارة "إيه.إم.آر26 بي" التي دفع بها الفريق في المجر. وبينما عاش لانس سترول يومًا صعبًا آخر بعدما تسبب عطل في نظام التعليق في حرمانه من معظم الحصة الأولى، ثم غيابه عن الحصة الثانية بسبب عدم تمكن الفريق من إصلاح السيارة في الوقت المناسب، خرج فرناندو ألونسو راضيًا عن يومه الأول خلف مقود السيارة التي يصفها كثيرون بأنها النسخة "بي" من سيارة أستون مارتن.

واحتل السائق الإسباني المركز الثالث عشر في الحصة الأولى، قبل أن ينهي الحصة الثانية في المركز التاسع عشر، لكن الفارق مع المنافسين بدا أقل بكثير، كما أن الفريق يرى أن هناك مزيدًا من الأداء يمكن استخراجه مع استمرار التعرف على الحزمة الجديدة.

"نعم، كان الشعور جيدًا" قال بطل العالم مرتين، مُضيفًا: "أعتقد أننا حصلنا عمومًا على ما كنا نتوقعه من ناحية الأرقام ومدى تطابقها مع بياناتنا، وهو أمر مشجع للغاية للمستقبل أيضًا، سواء بالنسبة إلى سيارة العام المقبل أو التحديثات المقبلة خلال هذا الموسم".

وتابع: "لا يزال أمامنا طريق طويل، خاصة أننا بدأنا من نقطة متأخرة جدًا، لكننا نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات الإيجابية".

ومع انتظار هوندا تقديم النسخة المطورة من وحدة الطاقة في زاندفورت بعد العطلة الصيفية، شدد ألونسو على أن الهدف الرئيسي لأستون مارتن هذا الأسبوع كان معرفة ما إذا كانت السيارة أصبحت قادرة على مجاراة منافسيها في المنعطفات.

كما كشف مدير الفريق والمصمم الشهير أدريان نيوي في وقت سابق من يوم الجمعة أن الحزمة الجديدة التي وصلت إلى المجر ليست سوى المرحلة الأولى، على أن تتبعها مكونات إضافية في زاندفورت ثم باكو.

"من الواضح أننا بحاجة إلى دراسة البيانات بشكل أكبر ومراجعة المقارنات" قال ألونسو.

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وأكمل: "لكنني لا أعتقد أننا نواجه أية مفاجآت أو أي عجز كبير في المنعطفات مقارنة بفرق مقدمة وسط الترتيب، وهو ما يمثل أول أهدافنا، وهو أن نكون في مقدمة فرق وسط الترتيب".

وأردف: "أعتقد أننا نمتلك السرعة نفسها في المنعطفات، ولذلك علينا فقط مواصلة العمل. لا تزال هناك خطوات أخرى على صعيد الهيكل، وكذلك على صعيد وحدة الطاقة. وكما قلت، هذه مجرد البداية، لكن الأجواء داخل الفريق إيجابية لأننا حققنا ما كنا نتوقعه".

وخلال الحصة الأولى ظهرت مجددًا إحدى المشاكل التي عانى منها الفريق في وقت سابق من الموسم، والمتمثلة في الاهتزازات، لكن ألونسو أوضح أن الفريق تمكن من احتوائها لاحقًا، قائلًا: "نعم، عانينا اليوم من بعض الاهتزازات على الخط المستقيم الرئيسي، خاصة في الحصة الأولى".

واختتم: "أعتقد أن الفريق نجح إلى حد كبير في حلها قبل الحصة الثانية، لذلك لا توجد أية مخاوف بالنسبة إلى الغد".

ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت أستون مارتن أصبحت قادرة على المنافسة على التأهل إلى القسم الثاني من التصفيات، لكن بعد أن أمضت جزءًا كبيرًا من الموسم خلف كاديلاك، يبدو أنها نجحت على الأقل في تقليص الفارق، وربما تجاوزها أيضًا.