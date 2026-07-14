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ألونسو يكشف العامل الذي قد يجعل السيارات "أبطأ من سيارات الفورمولا 2" في سبا

أكد فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن إدارة الطاقة ستكون عنصرًا بالغ الأهمية في حلبة سبا-فرانكورشان، محذرًا من أن سوء استخدام الطاقة قد يجعل سيارات الفورمولا 1 أبطأ حتى من سيارات الفورمولا 2.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جيمس ساتون

مع دخول قوانين وحدات الطاقة الجديدة حيز التنفيذ في موسم 2026، أصبحت مساهمة المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي في إنتاج القوة متقاربة للغاية، بنسبة تقارب 50% لكل منهما، وهو ما جعل إدارة الطاقة أحد أهم عوامل الأداء.

ويظهر تأثير ذلك بشكل خاص على الحلبات التي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للطاقة.

وكانت حلبة سيلفرستون، التي استضافت جائزة بريطانيا الكبرى، من بين هذه الحلبات بسبب خطوطها المستقيمة الطويلة وقلة مناطق الكبح القوي.

وتنطبق الخصائص نفسها إلى حد كبير على حلبة سبا-فرانكورشان، التي تستضيف سباق نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح ألونسو أنه في حال اتباع الاستراتيجية الأكثر كفاءة في إدارة الطاقة، فسيتعين على السائقين اجتياز المقطع الثاني من الحلبة بالكامل دون أي مساعدة من المحرك الكهربائي.

وأشار الإسباني إلى أن سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026، في هذه الحالة، ستولد قوة أقل حتى من سيارات الفورمولا 2.

وتُعد بطولة الفورمولا 2 محطة رئيسية قبل الوصول إلى الفورمولا 1، ولا تستخدم سياراتها أنظمة هجينة، إذ تعتمد جميع الفرق على محرك ميكاكروم سداسي الأسطوانات سعة 3.4 لتر مزود بشاحن توربيني، إلى جانب هيكل موحد من تصنيع دالارا.

حيث قال ألونسو: "سيلفرستون وسبا حلبتان صعبتان للغاية من ناحية استهلاك الطاقة. فمن غير الممكن استخدام الطاقة الكهربائية على جميع الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "سيتكرر الأمر نفسه الأسبوع المقبل. فإذا استهلكت كل الطاقة من المنعطف الأول حتى المنعطف الخامس في سبا، فلن يتبقى لديك شيء لبقية اللفة".

وتابع: "لذلك، إذا أردت الحصول على المساعدة الكهربائية في المقطع الممتد من المنعطف الرابع عشر وحتى منعطف ’باس ستوب’، فعليك الاحتفاظ بجزء من الطاقة في القسم الأول من اللفة".

وأردف: "لكن إذا استخدمت الطاقة على هذين الخطين المستقيمين الطويلين، وهي الاستراتيجية المثالية، فسيتعين عليك اجتياز المقطع الثاني لمدة تقارب دقيقة كاملة من دون أي مساعدة كهربائية".

وتابع قائلًا: "عندما تتوقف المساعدة الكهربائية، يجب أن نتذكر أن سيارات هذا العام تمتلك قوة أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي". 

وأردف: "بل في الواقع، عندما تتوقف المساعدة الكهربائية، سنولد قوة أقل حتى من سيارات الفورمولا 2".

واختتم "هذا هو التحدي الحقيقي".

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