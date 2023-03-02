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ألونسو يكشف أنه سابق بعظام مكسورة في موسم 2022

كشف فرناندو ألونسو أنه سابق بعظام مكسورة في يده خلال موسم 2022، وذلك مع عودة زميله الحالي في أستون مارتن لانس سترول من إصابة رسغه للمشاركة في جائزة البحرين الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

ألونسو يكشف أنه سابق بعظام مكسورة في موسم 2022

ارتطم الإسباني بالحواجز خلال القسم الثالث من تصفيات جائزة أستراليا العام الماضي، حيث عانى من عطل هيدروليكي على متن سيارته ألبين قضى على لفته التي كان الأسرع فيها خلال المقطع الثاني.

وبينما لم لم يتغيب بطل العالم مرتين عن أي سباق، إلا أنه واصل التسابق بالضمادات على رسغه حتى جائزة موناكو الكبرى بعد ذلك بأربع جولات.

وضمن حديثه اليوم على هامش جائزة البحرين الكبرى، شرح صاحب الـ 41 عامًا أنه ظل يعاني من أثار عظامه المكسورة على يديه حتى شهر أغسطس.

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فقال: "في حالتي، تعرضت لكسر على عدة عظام في كلتا يدي العام الماضي".

وأضاف: "لذلك، وحتى أغسطس، لم أتعاف بشكل كامل. كنت ما أزال أعاني من الآلام، لكننا نحب التسابق".

ويأتي ذلك قُبيل عودة سترول غير المتوقعة نهاية هذا الأسبوع بعد تعرضه لحادثة على دراجته الهوائية ما تسبب بكسر في رسغه جعله يتغيب عن التجارب الشتوية.

ودفعًا عن عودة سترول السريعة بعد الإصابة، أشاد ألونسو برغبة زميله الجديد لتحقيق الفوز.

فقال: "لا أعلم تحديدًا ما تعرض له لانس. إنه أمر خاص. لكن من الجيد أنه هنا وسيحاول. وهذا يُظهر رغبته بتحقيق الفوز ودافعه لبلوغ ذلك مع هذا الفريق".

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