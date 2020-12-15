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ألونسو يقلل من أهمية مشاركته المثيرة للجدل في تجارب أبوظبي

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ألونسو يقلل من أهمية مشاركته المثيرة للجدل في تجارب أبوظبي

قلل فرناندو ألونسو من أهمية مشاركته المثيرة للجدل في تجارب أبوظبي هذا الأسبوع، حيث سيقود سيارة رينو في الفورمولا واحد على حلبة ياس مارينا اليوم الثلاثاء استعدادًا لعودته إلى البطولة في 2021.

سمحت "فيا" للسائقين الذين لم يشاركوا في موسم 2020 بفرصة خوض تجارب أبوظبي التي كانت مخصصة في البداية للسائقين الناشئين فقط.

وسينضم إلى ألونسو في التجارب السائقان المخضرمان سيباستيان بويمي الذي سيقود سيارة ريد بُل وروبرت كوبتسا الذي سيقود سيارة ألفا روميو.

وقد أثار قرار السماح للإسباني بالمشاركة في التجارب غضب بعض الفرق المنافسة، ولا سيّما مكلارين وريسينغ بوينت، واللتين قررتا منذ فترة عدم المشاركة في التجارب إثر عدم توافر سائقين ناشئين لإشراكهم.

وقد أكمل ألونسو بالفعل 100 كلم من الحركة على الحلبة خلال يوم تصوير ترويجي في برشلونة مع سيارة رينو الحالية وإطارات استعراضية، إلى جانب خوض اختبارات مكثّفة مع سيارة الصانع الفرنسي بمواصفات 2018.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تجارب هذا الأسبوع، قال ألونسو: "بصراحة، ليست مهمة للغاية".

وأضاف: "أعلم بأنّه كان هنالك الكثير من الاهتمام الإعلامي حول ذلك. بالطبّع كل كيلومتر يكون مهمًا، وسيكون مرحّبًا بذلك. لكنني أشعر بأنّني مستعد بشكل أو بآخر بعد اختباري على سيارة 2018. سيكون يوم التجارب هذا جيّدًا، لوجود مهندسي السباق والميكانيكيين، وسأحصل على فرصة معرفة الفريق أكثر بعض الشيء".

وتابع: "لذلك سيكون يومًا رائعًا من ذلك الجانب، لأتفاعل أكثر مع الأشخاص الذين سأعمل معهم في المستقبل. لكن فيما يتعلق بشعوري أو القيادة أو هذه الأمور، فستكون تجارب لا بأس بها، لكنه لن تشكّل فارق الليل والنهار بالنسبة لاستعداداتي".

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في المقابل، اعترف ألونسو بأنه قد يمنح الفريق بيانات جيّدة، بالنظر إلى أنّ معظم ما يخص سيارة 2020 سيتواصل في الموسم المُقبل، لكنّه أصرّ على أنّ تغيير القوانين يعني أن قيمة بياناته ستكون محدودة.

فقال: "ستقوم بمنح بياناتك ورأيك. لكنني بصراحة لا أعلم ما سيقومون به العام المُقبل مع هذه السيارة، كونهم سيخسرون الكثير من الارتكازية، وسنكون كذلك مع إطارات جديدة".

واختتم: "لذلك لا أعتقد بأنّه مشاركتي ستؤثر بشيء بالتوجه إلى الموسم المُقبل، لهذا سيتمحور الأمر أكثر حول التاقلم مع الفريق".

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