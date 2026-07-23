تصل أستون مارتن إلى حلبة هنغارورينغ بهيكل جديد يُوصف بأنه نسخة "ب" من سيارة "آي.ام.ار26"، يركز على تحسين الانسيابية الهوائية وخفض الوزن، على أن تتبعه تحديثات لوحدة الطاقة في جائزة هولندا الكبرى.

لكن بطل العالم مرتين شدد على أن هذه الحزمة لن تكون كافية لقلب موازين المنافسة، في ظل الأداء المتواضع الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.

وقال ألونسو: "لا أفكر كثيراً في الأرقام أو المراكز، لأنه إذا عدنا إلى السباقات الخمسة الأخيرة سنجد أننا واجهنا فروقاً مختلفة مقارنة بفرق الوسط".

وأضاف: "كان الفارق مع صاحب قطب الانطلاق الأول ثابتاً تقريباً، وهو أمر لا يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي بطبيعة الحال. لكن كانت هناك حلبات صعبة للغاية، مثل سيلفرستون وسبا، وفي سبا كان السائق الذي أمامنا أسرع منا بأكثر من ثانيتين".

وأوضح أن حجم هذا الفارق يتجاوز قدرة أي حزمة تطويرية على معالجته، قائلاً: "لا توجد أي حزمة تطوير في العالم يمكنها أن تمنحك أكثر من ثانيتين. لذلك، حتى لو استخدمنا السيارة المحدثة في سبا الأسبوع الماضي، فمن المحتمل ألا يتغير مركزنا".

وأشار الإسباني إلى أن طبيعة الحلبات ستلعب دوراً مهماً في تقييم التحديثات، معتبراً أن المجر قد تكون أكثر ملاءمة لسيارة الفريق.

وأضاف: "الأمر سيتغير من حلبة إلى أخرى. آمل أن تكون بودابست حلبة مناسبة لنا، لأن قوة المحرك ليست العامل الأهم هنا. سنجلب تحديثات للسيارة، لكن ليس للمحرك بعد".

وتابع: "ما يهمني أكثر هو أن نفهم الاتجاه الذي تسير فيه السيارة، وأن نعرف ما إذا كنا نسلك الطريق الصحيح، وأن نتمكن أخيراً من استخراج الأداء الكامن فيها".

من جانبه، أكد مايك كراك كبير مسؤولي العمليات الميدانية في أستون مارتن أن الفريق لا يتوقع استخراج كامل إمكانات الحزمة الجديدة منذ أول ظهور لها، موضحاً أن الأمر يتطلب وقتاً لفهم خصائصها.

وقال كراك: "عندما تقدم تحديثات كبيرة، يتعين على فريق الحلبة أن يتعلم كيفية التعامل معها بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "لم يعد لدينا اختبارات شتوية تتيح إجراء مقارنات وتجارب مختلفة، لذلك يعتمد الأمر بشكل كبير على جودة البيانات وفهم نتائج المحاكاة."

وأكمل: "لا نتوقع أن نستخرج كل ما في هذه الحزمة منذ أول جولة غداً. علينا أن نتعلم كيفية إدارتها وكيفية تحقيق أفضل استفادة منها."

واختتم: "لدينا فريق قوي في الحلبة وفريق دعم متميز في المصنع، وسنصل إلى الاستنتاجات الصحيحة بسرعة، لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت. أما الاختبارات الأساسية مثل الارتفاع عن الأرض وزوايا السيارة وغيرها، فستستمر خلال السباقات المقبلة".