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ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

يعتقد فرناندو ألونسو أنّ العودة إلى تصفيات اللفّة الواحدة قد تُساعد على تحسين العرض في عطلة نهاية أسبوع السباقات القصيرة في الفورمولا واحد عبر تغيير "الترتيب الطبيعي" للسيارات.

ألونسو يقترح العودة إلى تصفيات اللفّة الوحيدة لمساعدة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

نظّمت الفورمولا واحد سباقها القصير الثاني اليوم السبت في مونزا بعد اختبار هذه الصيغة للمرّة الأولى في سيلفرستون هذا الصيف، وذلك عبر إقامة سباق بمسافة 100 كلم.

ولم يُقدّم السباق القصير الكثير من الأحداث والتجاوزات، وهو ما تسبّب في بعض الانتقادات من قبل المشجّعين، في حين وصفه سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بـ "المملّ للغاية".

وكان ألونسو سائق ألبين من بين قلّة من السائقين الذين أتمّوا تجاوزات على المسار بعد اللفّة الأولى في مونزا اليوم السبت، حيث تجاوز سيباستيان فيتيل أثناء تقدّمه من المركز الـ 13 إلى الـ 11.

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وشعر ألونسو أنّ المشكلة الحقيقيّة التي تتسبّب في قلّة الأحداث على المسار في السباقات القصيرة هي ترتيب شبكة الانطلاق، مُشير إلى أنّ حصّة تصفيات الجمعة يُمكن أن تخلط الوضع.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّ يوم الجمعة هو الذي نحتاج للعمل على تحسينه. إن كانت حصّة التصفيات لا تزال توفّر ستّ مجموعات إطارات، فسينتهي بنا المطاف بالترتيب الطبيعي لأداء السيارات. لذا سننطلق في مراكزنا في سباق السبت القصير وسنُكمله في مراكزنا".

وأكمل: "لكن إن كانت صيغة تصفيات الجمعة مختلفة قليلًا، ربّما الاقتصار على لفّة واحدة، مثلًا أغلقت مكابحي في المنعطف الأوّل في القسم الثاني بالأمس وكنت لأنطلق من المركز الأخير لأنّني ارتكبت خطأ".

وأردف: "سأدفع الثمن وأنطلق أخيرًا، وربّما كنت لأواجه مهمّة أصعب اليوم. هناك منطقٌ وراء سباق التصفيات. ستُخلط الأوراق أكثر وتزداد الإثارة.

وواصل شرحه بالقول: "لا أزال أعتقد بذات الأمر بعد سيلفرستون ومونزا. نحتاج لتحسين الأمور يوم الجمعة إن أمكن لتغيير الترتيب الطبيعي للسيارات".

وقال ألونسو أنّ الاقتصار على لفّة وحيدة في التصفيات سيزيد "بعض الصعوبة" ويُعاقب السائقين على أيّة أخطاء.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يودّ اعتماد تصفيات اللفّة الواحدة في أحداث سباقات التصفيات القصيرة فقط، أو الموسم بأكمله، قال ألونسو أنّ بوسع الصيغتين العمل معًا في كلّ عطلة نهاية أسبوع.

وفي حين أنّه يعتقد بأنّ هناك بعض الحلبات التي لن تنفع فيها سباقات التصفيات، مثل موناكو، فإنّه يعتقد بأنّ تصفيات اللفّة الواحد قد تزيد من الإثارة وخلط الترتيب.

وقال الإسباني: "تخيّلوا لفّة تصفيات وحيدة في موناكو وعليك الاقتصار عليها".

وأضاف: "هناك تطوّر حالة المسار كذلك، وربّما الأحوال الجويّة. ربّما ينطلق متصدّرو البطولة أوّلًا، ولاحقًا تُقدّم أنت لفّة مدهشة مع تطوّر حالة المسار وتنطلق من الصفّ الأوّل".

وأكمل: "ربّما تكون محظوظًا للغاية في عطلة نهاية أسبوع، ويكون أداؤك أقوى".

واختتم بالقول: "يداك مكبّلتان الآن. حتّى لو كانت لديك تطلّعات وطموحات يومًا ما، ففي حال كانت سيارتك خامس أسرع سيارة فستحلّ تاسعًا أو عاشرًا".

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