ألونسو يُفلت من العقوبة على شبكة انطلاق سباق تركيا

على إثر استدعائه من قبل مراقبي جائزة تركيا بعد التصفيات بسبب الاشتباه في خرقه لقوانين الأعلام الصفراء المزدوجة في بداية لفّته الأولى في القسم الأوّل من التصفيات، تمّت تبرئة الإسباني إثر جلسة الاستماع.

وكان ألونسو قد تأهّل سادسًا في إسطنبول، وكسبًا مركزًا على شبكة الانطلاق نتيجة عقوبة محرّك لويس هاميلتون ما يعني تقدّمه للمركز الخامس.

واعتبر المراقبون أنّ "السائق أوفى بمتطلّبات خفض السرعة بقدرٍ كبير بعد التلويح بالأعلام الصفراء المزدوجة".

من جانبه قال ألونسو، الذي أعلمه مهندسه بالأعلام الصفراء المزدوجة، أنّه كان يعي وجودها، وأنّه خفّف سرعته وفق ذلك.

وقال في هذا الصدد: "سمعت مهندسي يخبرني بأنّها أعلام مزدوجة. رأيتها عند المنعطف الأوّل. وكذلك على مقودي الذي أصبح يُشعّ باللون الأصفر".

وأضاف: "لذا كان ذلك واضحًا للغاية بالنسبة لي. ألغيت اللفّة. لكن لأنّها كانت اللفّة الأولى من التصفيات فلا يزال لديك الوقت لإكمال لفّات أخرى. ومن ثمّ في اللفّة التالية فقد كنت أسرع بثلاث ثوانٍ. وربّما تسبّب ذلك في بعض الإرباك. لكن أجل، لا مشكلة الآن بعد مقابلتي للمراقبين، كما حصلت على الضوء الأخضر من قبلهم، لذا أنا سعيد".

وأصرّ ألونسو على أنّ إسطنبول مثّلت أفضل تأدياته في التصفيات على صعيد الفجوة بينه وبين السيارات الأخرى التي كان يتوقّع أن تكون أسرع منه عادة.

وقال في هذا الصدد: "بدت السيارة سريعة على جميع تركيبات الإطارات. تأهّلنا على إطارات ميديوم في القسم الثاني، وهو ما يعدّ رفاهة في العادة، لكنّ الأداء كان قويًا اليوم. كنت سعيدًا بتوازن السيارة وسعيدًا بالقرارات بشأن الإطارات".

وعندما سُئل إن كان يتوقّع تحقيق منصّة التتويج، قال ألونسو أنّه يتوقّع خسارة بعض المراكز للسيارات الأسرع المنطلقة خلفه.