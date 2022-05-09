ألونسو يفقد نقاطه بعد عقوبة سباق ميامي

تراجع سائق ألبين، الذي تلقّى بالفعل عقوبة 5 ثوانٍ أثناء السباق لاحتكاكه ببيير غاسلي، إلى المركز التاسع خلف زميله إستيبان أوكون عند عبور خطّ النهاية، لكنّه تلقى عقوبة 5 ثوانٍ إضافيّة لخروجه عن المسار وكسبه أفضليّة دائمة عند المنعطف الـ 14.

واُضيفت العقوبة إلى زمن سباقه، ما كان يعني تراجعه من المركز التاسع إلى الـ 11 في الترتيب النهائيّ الرسمي للسباق. لذا تقدّم أليكسندر ألبون إلى المركز التاسع لصالح ويليامز، بينما أصبح لانس سترول عاشرًا نتيجة لذلك.

كما تلقى ألونسو نقطة عقوبة على رخصة قيادته، ليرتفع رصيده إلى 5 نقاطٍ في فترة الـ 12 شهرًا.

وبحديثه بعد السباق قبل تأكيد هذه العقوبة، قال ألونسو أنّه اعتذر من غاسلي: "كان سباقًا صعبًا من جانبي بالتأكيد. كنت عدائيًا للغاية عند الانطلاقة. كسبت أربعة أو خمسة مراكز هناك، ولمست لويس، لكنّ السيارة كانت جيّدة بعد ذلك. كانت لمسة محظوظة".

وأكمل: "من ثمّ كانت وقفة الصيانة بطيئة، وخسرت حوالي أربع ثوانٍ هناك، لذا تعيّن عليّ تعويض ذلك الوقت مع غاسلي".

وأردف: "قلّصت الفارق في النهاية، وكنت متفائلًا جدًا بتلك الخطوة معه، لذا لمسته وتلقيت عقوبة 5 ثوانٍ، وأنا أستحقّها، كان ذلك خطئي، كبحت بشكلٍ متأخّرٍ للغاية".

ثمّ تابع: "كنّا جاهزين لإرجاع المركز، لكنّه كان في خطّ الحظائر حينها، لذا تلقيت عقوبة الثواني الخمس تلك. ومن ثمّ كان موعد سيارة الأمان مثاليًا للمنطلقين على إطارات هارد مجدّدًا. خسرت بضع مراكز هناك".