ولا يُعد بطل العالم مرتين غريبًا عن سباقات التحمل. فخلال فترة ابتعاده المؤقتة عن الفورمولا 1، حقق السائق الإسباني انتصارين متتاليين في حلبة لوسارث عامي 2018 و2019 مع تويوتا، كما توج ببطولة العالم للتحمل.

كما خاض ألونسو، البالغ من العمر 44 عامًا، منافسات سلسلة إندي كار، لكنه استبعد فكرة العودة إليها.

وفي الوقت الذي يواصل فيه التزامه بمسيرته الحالية في الفورمولا 1 مع أستون مارتن، تحدث ألونسو عن بعض الخيارات المستقبلية خلال مقابلة جماهيرية أُجريت أمام مشجعيه في برشلونة.

حيث قال: "إندي كار؟ لا، هذا ليس في ذهني حاليًا. أما الهايبركار، فلا أعرف. ليس شيئًا أفكر فيه بشكل جدي أيضًا. أود خوض رالي داكار، وأود الفوز بداكار يومًا ما. التحدي نفسه هو ما يجذبني".

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وتابع: "التاج الثلاثي مغرٍ جدًا أيضًا، لكن داكار كذلك، لأنه إذا تمكنت من الفوز في الفورمولا 1 وسباقات التحمل والراليات، فسيكون ذلك إنجازًا لم يحققه سوى عدد قليل جدًا من السائقين".

وأضاف: "لذلك أنا أحب التحديات. لكن الهايبركار أيضًا، وسباق لومان 24 ساعة كان تجربة جميلة جدًا بالنسبة لي. ربما أشارك فيه مرة أخرى يومًا ما، خاصة إذا كان ذلك مع فيرستابن".

هذا وتواصل أستون مارتن معاناتها مع سيارة موسم 2026، حيث يعيش ألونسو وزميله لانس سترول موسمًا صعبًا للغاية.

فبعد أول سبعة سباقات من الموسم، يحتل ألونسو المركز الثامن عشر في ترتيب السائقين برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي سترول في المركز الثاني والعشرين من دون أية نقاط.

أما أستون مارتن فتحتل المركز العاشر في بطولة الصانعين، متقدمة فقط على كاديلاك التي انضمت إلى البطولة في عام 2026.