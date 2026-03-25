ألونسو يغيب عن اليوم الإعلامي لجائزة اليابان بسبب حدث عائلي

يأتي هذا القرار بالتزامن مع ولادة طفله الأول، بعدما كان بطل العالم مرتين وشريكته ميليسا خيمينيز قد أعلنا العام الماضي عن انتظارهما مولودًا خلال هذه الفترة.

وأكد بيان الفريق: "سيصل فرناندو في وقت متأخر قليلًا هذا الأسبوع لأسباب عائلية خاصة، ولن يشارك في اليوم الإعلامي لجائزة اليابان الكبرى. كل الأمور على ما يرام، وسيكون حاضرًا على الحلبة في الوقت المناسب ليوم الجمعة".

وبذلك ستكون مشاركته الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع في الحصّة الثانية من التجارب الحرة إلى جانب زميله لانس سترول، خاصة أنه سيتنازل عن مقعده في الحصّة الأولى لصالح السائق الاحتياطي جاك كروفورد، ضمن برنامج مشاركة السائقين الشباب الإلزامي.

ويأتي ذلك في ظل بداية كارثية لموسم 2026 بالنسبة للفريق، حيث تعاني سيارة "آي ام آر26" من مشاكل كبيرة، أبرزها في وحدة الطاقة من هوندا، التي شهدت أعطالًا متكررة في البطارية نتيجة اهتزازات مفرطة في المحرك.

وأدت هذه المشاكل إلى تقليص زمن القيادة خلال الاختبارات والسباقات، ليجد الفريق نفسه في ذيل ترتيب البطولة دون أي نقطة حتى الآن.

ورغم تسجيل بعض التحسن في الصين، لا يُتوقع أن تتحسن أوضاع الفريق كثيرًا في اليابان.

وقال المدير الميداني لهوندا شينتارو أوريهارا: "أحرزنا بعض التقدم في الصين من ناحية موثوقية البطارية بفضل تقليل الاهتزازات التي تؤثر على الأنظمة، لكن علينا إيجاد المزيد من الحلول لفهم أسباب هذه الاهتزازات التي تؤثر أيضًا على السائقين".

وأضاف: "كما ركزنا جهودنا بين الصين واليابان لمواصلة تحسين الاعتمادية، لكن الأداء لا يزال بعيدًا عما نطمح إليه، خاصة فيما يتعلق بإدارة الطاقة".

وأردف: "تُعدّ حلبة سوزوكا صعبة في هذا الجانب، لذلك استخدمنا الدروس المستفادة من أستراليا والصين للتحضير بشكل أفضل".

ولا تقتصر مشاكل الفريق على الجانب التقني فقط، إذ يشهد الهيكل الإداري تغييرات مستمرة، حيث كُشف بعد سباق الصين أنّ أدريان نيوي يستعد للتنحي عن منصبه كمدير للفريق، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المهمة، ومن المتوقع أن يخلفه جوناثان ويتلي، الذي أعلن مؤخرًا رحيله عن أودي.