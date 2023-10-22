ألونسو يعود للخصائص السابقة لسيارة أستون مارتن لسباق أوستن الرئيسي

قدمت أستون مارتن حزمة تحديثات كبيرة لسيارتها على حلبة الأمريكيتين، لكن يبدو أن السيارة تعاني من مشاكل في المكابح.

وخرج كل من ألونسو وزميله لانس سترول من القسم الأول للتصفيات، ولم تكن السيارة تبدو تنافسية على الإطلاق.

بالتالي قرر الفريق إجراء تعديلات على كلتا السيارتين.

ذلك يعني أن السائقين سينطلقان من خط الصيانة، وكذلك حال سيارتي هاس.