ألونسو يعود للخصائص السابقة لسيارة أستون مارتن لسباق أوستن الرئيسي
سيعود فرناندو ألونسو لخصائص سيارة أستون مارتن السابقة لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى الرئيسي، ما يعني أنه سينطلق من خط الصيانة.
قدمت أستون مارتن حزمة تحديثات كبيرة لسيارتها على حلبة الأمريكيتين، لكن يبدو أن السيارة تعاني من مشاكل في المكابح.
وخرج كل من ألونسو وزميله لانس سترول من القسم الأول للتصفيات، ولم تكن السيارة تبدو تنافسية على الإطلاق.
بالتالي قرر الفريق إجراء تعديلات على كلتا السيارتين.
ذلك يعني أن السائقين سينطلقان من خط الصيانة، وكذلك حال سيارتي هاس.
أحدث الأخبار
مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023
مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023 مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023
مرسيدس: القطعة الخشبية أسفل سيارة هاميلتون "لم تُلمس" بعد التجارب في أوستن
مرسيدس: القطعة الخشبية أسفل سيارة هاميلتون "لم تُلمس" بعد التجارب في أوستن مرسيدس: القطعة الخشبية أسفل سيارة هاميلتون "لم تُلمس" بعد التجارب في أوستن
راسل يقترح حلاً يردع السائقين من التجاوز بشكل غير قانوني
راسل يقترح حلاً يردع السائقين من التجاوز بشكل غير قانوني راسل يقترح حلاً يردع السائقين من التجاوز بشكل غير قانوني
فيا: ببساطة "من المستحيل" التحقق من كل القطع لجميع السيارات في الفورمولا واحد
فيا: ببساطة "من المستحيل" التحقق من كل القطع لجميع السيارات في الفورمولا واحد فيا: ببساطة "من المستحيل" التحقق من كل القطع لجميع السيارات في الفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.