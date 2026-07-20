أنهى فرناندو ألونسو سباق جائزة بلجيكا الكبرى في المركز الأخير، بعدما انطلق من آخر شبكة الانطلاق.

وأوضح ألونسو أن عطلة نهاية الأسبوع هذه لم تختلف بالنسبة لفريقه عن بقية سباقات الموسم، لكنه أشار إلى أن الفريق تمكن من جمع بيانات مهمة.

حيث قال بطل العالم مرتين: "في الواقع، كان سباقًا اعتياديًا إلى حد كبير. لقد كنا في الوضع نفسه تقريبًا طوال 11 سباقًا، لذلك لم يكن هذا السباق مختلفًا".

وأكمل: "نأمل أن نكون قد حصلنا على بيانات مفيدة للفريق، ولقسمَي الانسيابية، والمحركات".

وتابع: "لقد استبدلنا البطارية وبعض القطع الجديدة الليلة الماضية. ونأمل أن يكون ذلك اختبارًا جيدًا لها، وأن نكون جاهزين بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وتحدث ألونسو عن السيارة المحدثة التي سيستخدمها الفريق في جائزة المجر.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

حيث قال: "نعم، أعتقد أن هذه كانت آخر حصة نخوضها بهذه السيارة. لقد نافسنا بالحزمة نفسها طوال 11 سباقًا".

وأكمل: "سنخوض المنافسة بالحزمة المحدّثة للمرة الأولى. ولا أستطيع الانتظار لمعرفة كيف ستسير الأمور".

وتابع: "علينا أن نستفيد إلى أقصى حد من الحصص التجريبية. وفهم اتجاه تطور السيارة، والعثور على الإعدادات المناسبة، والتعلم بأكبر قدر ممكن سيكون أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا".

كما قدم ألونسو إجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان قراره بشأن الموسم المقبل سيتأثر بأدائه في المجر.

حيث قال: "لا علاقة لذلك بالأمر إطلاقًا، لأنني لن أتخذ قراري بشأن الموسم المقبل بناءً على أداء هذا الموسم".

وأكمل: "لقد بدأنا هذا الموسم بطريقة خاطئة، ولذلك لا يمكنني اتخاذ قراري بشأن الموسم المقبل استنادًا إلى أداء لا يعكس إمكاناتنا الحقيقية".

وأردف: "أعتقد أن الإمكانات الحقيقية للفريق أعلى بكثير مما نراه في الوقت الحالي".

واختتم: "سيكون قراري مرتبطًا بدرجة أكبر بالقوانين المستقبلية. فالسيارات التي قدناها اليوم في سبا، أو في السباق الماضي في سيلفرستون، ليست السيارات التي أرغب في التسابق بها مستقبلًا".