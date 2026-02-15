مع القوانين الجديدة الخاصة بالهيكل والمحركات، ارتفعت نسبة المكونات الكهربائية بشكل كبير، في حين أصبحت عملية استعادة الطاقة وتوزيعها محوراً أساسياً في خصائص القيادة.

حيث يحتاج السائقون إلى جمع أكبر قدر ممكن من الطاقة أثناء الكبح، واستخدامها بأكبر كفاءة ممكنة على المقاطع المستقيمة الطويلة.

أما الفارق الزمني الناتج عن استخدام طاقة إضافية في المنعطفات عالية السرعة، فهو محدود جداً مقارنة بالمكاسب على المقاطع المستقيمة.

وضمن حديثه مع الصحفيين في البحرين، سُئل ألونسو أيضاً عن وصف ماكس فيرستابن لسيارات 2026 بأنها "فورمولا إي معزّز".

إلا أن النجم الإسباني لم يختلف تماماً مع هذا الوصف، لكنه يرى من الضروري انتظار السباقات القليلة الأولى قبل إصدار حكم نهائي.

وقدّم ألونسو مثالاً عملياً من المنعطف 12، المعروف بأنه أسرع منعطف في حلبة البحرين.

فقال: "لطالما كان المنعطف 12 في البحرين منعطفاً صعباً للغاية"، مشيراً إلى أن الفرق في السابق كانت تضبط مستويات الارتكازية للسماح باجتيازه بضغط كامل على دواسة التسارع.

وأضاف ألونسو: "مع الإطارات الجديدة، كنت تخفّض الارتكازية لكي تتمكن من اجتياز المنعطف 12 بضغط كامل على الدواسة، وكانت مهارة السائق هي العامل الحاسم في زمن اللفة"، موضحاً أن الوضع تغيّر الآن.

وأوضح: "الآن نحن أبطأ بحوالي 50 كم/س لأننا لا نريد استهلاك الطاقة في المنعطف 12. كنا نأخذه بسرعة 260 كم/س، والآن نأخذه بسرعة 200 كم/س. حتى طاهي الفريق يمكنه اجتياز المنعطف 12 بهذه السرعة!"، قالها مازحاً.

وأضاف: "كنت تريد إحداث الفارق بأن تكون أسرع بـ5 كم/س في المنعطف، أما الآن فالأمر يتعلّق بكمية الطاقة الموجودة في محركك على المقطع المستقيم التالي، وهذا ما يحدد أسلوب قيادتك".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

لكن بطل العالم مرتين شدد على أن مثل هذه المتغيرات كانت دائماً جزءاً من طبيعة الفورمولا 1.

حيث قال: "قبل عامين، عندما كان فيرستابن يفوز بكل السباقات، كان الفارق يُصنع عبر الارتكازية. كان يأخذ تلك المنعطفات بسرعة 280 كم/س، بينما كنا نحن نأخذها بسرعة 250 كم/س لأننا لم نملك ارتكازية كافية"، مقدماً مثالاً على ذلك.

كما أكد ألونسو أنه يرى أن سيارات أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة لا تزال بلا منافس من حيث أدرينالين القيادة والإحساس الخالص بالتحكم.

وقال: "كنت تريد الذهاب بأقصى سرعة في المنعطفات والعثور على الحد الأقصى للسيارة. من منظور القيادة الخالصة، كانت تلك الفترات مميزة بالنسبة لي".