ألونسو يعترف: نحن أبطأ بنحو 50 كم/س في المنعطفات السريعة
قال فرناندو ألونسو أن سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 ستجبر السائقين على الإبطاء بنحو 50 كم/س في المنعطفات عالية السرعة، مؤكداً أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو إدارة الطاقة.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
مع القوانين الجديدة الخاصة بالهيكل والمحركات، ارتفعت نسبة المكونات الكهربائية بشكل كبير، في حين أصبحت عملية استعادة الطاقة وتوزيعها محوراً أساسياً في خصائص القيادة.
حيث يحتاج السائقون إلى جمع أكبر قدر ممكن من الطاقة أثناء الكبح، واستخدامها بأكبر كفاءة ممكنة على المقاطع المستقيمة الطويلة.
أما الفارق الزمني الناتج عن استخدام طاقة إضافية في المنعطفات عالية السرعة، فهو محدود جداً مقارنة بالمكاسب على المقاطع المستقيمة.
وضمن حديثه مع الصحفيين في البحرين، سُئل ألونسو أيضاً عن وصف ماكس فيرستابن لسيارات 2026 بأنها "فورمولا إي معزّز".
إلا أن النجم الإسباني لم يختلف تماماً مع هذا الوصف، لكنه يرى من الضروري انتظار السباقات القليلة الأولى قبل إصدار حكم نهائي.
وقدّم ألونسو مثالاً عملياً من المنعطف 12، المعروف بأنه أسرع منعطف في حلبة البحرين.
فقال: "لطالما كان المنعطف 12 في البحرين منعطفاً صعباً للغاية"، مشيراً إلى أن الفرق في السابق كانت تضبط مستويات الارتكازية للسماح باجتيازه بضغط كامل على دواسة التسارع.
وأضاف ألونسو: "مع الإطارات الجديدة، كنت تخفّض الارتكازية لكي تتمكن من اجتياز المنعطف 12 بضغط كامل على الدواسة، وكانت مهارة السائق هي العامل الحاسم في زمن اللفة"، موضحاً أن الوضع تغيّر الآن.
وأوضح: "الآن نحن أبطأ بحوالي 50 كم/س لأننا لا نريد استهلاك الطاقة في المنعطف 12. كنا نأخذه بسرعة 260 كم/س، والآن نأخذه بسرعة 200 كم/س. حتى طاهي الفريق يمكنه اجتياز المنعطف 12 بهذه السرعة!"، قالها مازحاً.
وأضاف: "كنت تريد إحداث الفارق بأن تكون أسرع بـ5 كم/س في المنعطف، أما الآن فالأمر يتعلّق بكمية الطاقة الموجودة في محركك على المقطع المستقيم التالي، وهذا ما يحدد أسلوب قيادتك".
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images
لكن بطل العالم مرتين شدد على أن مثل هذه المتغيرات كانت دائماً جزءاً من طبيعة الفورمولا 1.
حيث قال: "قبل عامين، عندما كان فيرستابن يفوز بكل السباقات، كان الفارق يُصنع عبر الارتكازية. كان يأخذ تلك المنعطفات بسرعة 280 كم/س، بينما كنا نحن نأخذها بسرعة 250 كم/س لأننا لم نملك ارتكازية كافية"، مقدماً مثالاً على ذلك.
كما أكد ألونسو أنه يرى أن سيارات أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة لا تزال بلا منافس من حيث أدرينالين القيادة والإحساس الخالص بالتحكم.
وقال: "كنت تريد الذهاب بأقصى سرعة في المنعطفات والعثور على الحد الأقصى للسيارة. من منظور القيادة الخالصة، كانت تلك الفترات مميزة بالنسبة لي".
شارك أو احفظ هذه القصّة
ألكاراز نجم التنس المصنف الأول عالميًا يزور تجارب البحرين للقاء بطله فرناندو ألونسو
سترول: أستون مارتن متأخرة بـ "أربع ثوانٍ" بعد بداية صعبة للتجارب الشتوية في البحرين
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
ألونسو: القيادة في الفورمولا 1 كانت أكثر إثارة في السابق
سترول مازحًا: "ربما سيفوز راسل بفارق 30 ثانية" مع قوانين الفورمولا 1 الجديدة
أستون مارتن تبدأ موسمها في 2026 مع الكشف عن الألوان الجديدة
أحدث الأخبار
دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد
مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1
فورد تردّ على كاديلاك بشأن مدى انخراطها في الفورمولا 1
فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات