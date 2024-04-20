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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ألونسو يعترف: سباق الصين القصير "الممتع" لا يعكس وتيرتنا الحقيقية

اعترف فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بأن التأدية القوية خلال النصف الأول من سباق جائزة الصين الكبرى القصير في الفورمولا واحد، لا تعكس الوتيرة الحقيقية الحالية لسيارته.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شهدت انطلاقة السباق القصير بعض الدراما، حيث اقتنص لويس هاميلتون المركز الأول من لاندو نوريس ليتصدر السباق تسع لفات.

وفي هذه الأثناء كان ألونسو خلفه بالمركز الثاني، قبل أن تتغير الأمور لاحقاً مع تقدم ماكس فيرستابن عليه واكتسابه المراكز حتى الصدارة محرزاً الفوز.

وكان ألونسو يحجز السيارات خلفه مع الاقتراب من ثلث السباق الأخير، حيث خاض معركة في مواجهة مواطنه كارلوس ساينز سائق فيراري.

ورغم أن ألونسو حجز ساينز بضع لفات، لكنه في النهاية اضطر للتوقف عن الضغط بسبب انتهاء إطاراته ليحصل تلامس بين السيارتين.

وهذا التلامس أدى في النهاية لانثقاب إطار سيارة ألونسو وانسحابه من السباق.

رغم ذلك، أكد الإسباني المخضرم أنه استمتع بوقته خاصة في القسم الأول، فقد كان يعتقد بأنه لن يكون قادراً على الصمود كل هذه الفترة.

فقال:  "لقد استمتعت كثيراً بالسباق، خاصة بعد توسيع الفارق عند الانطلاقة، فقد كنت أعتقد أننا سنتراجع بسرعة للخلف، لكننا صمدنا في موقعنا".

وأكمل: "الحقيقة أنك تستهلك الإطارات أكثر من الضروري للحفاظ على الوتيرة، وما رأيناه في السباق القصير لا يمثل وتيرتنا الحقيقية".

وأضاف: "ضغطت للحدود القصوى في النهاية لكن الإطارات انتهت"

وأردف: "كان من الصعب إبقاء الجميع خلفي وفي النهاية كانوا ليتجاوزنني وكنت لأنهي سابعاً أو أياً كان المركز".

وتابع: "لذا لم نخسر كثيراً (من المغامرة والانسحاب)".

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وتعقيباً على معركته مع ساينز، كرر ألونسو أن الإطارات لم تكن تكفيه ضمن المعركة التي انتهت بتضرر سيارته وانسحابه.

فقال: "لم تكن إطاراتي كافية، أبقيت ماكس خلفي لفتين وكارلوس لبضع لفات".

وأكمل: "حاولت ألا أترك له مساحة لكننا تلامسنا في المنعطف التاسع وتعرضتُ أنا للضرر الأكبر وكان عليّ الانسحاب".

وأردف: "لكن كما قلت، لم يؤثر ذلك كثيراً علينا لأن الخسارة لا تتجاوز نقطة أو نقطتين في نهاية المطاف

كان سباقاً ممتعاً!".

واسترسل: "أداء السيارة كان جيداً لكن المنافسة قاسية مع المنعطفات المتتالية والمعارك المتقاربة، وفي النهاية لا بدّ أن يستسلم شخص ما وهذا ما حصل معي لتفادي الاصطدام".

واختتم: "لكن نقاط السباق القصير قليلة وموقعنا الفعلي هو السابع أو الثامن، بالتالي لم نخسر الكثير".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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