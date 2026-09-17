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ألونسو يضيف بوغاتي فيرون مكسوة بالكروم إلى مجموعة سياراته "المذهلة"

أضاف فرناندو ألونسو سيارة بوغاتي 16.4 فيرون غراند سبورت مكسوة بالكروم إلى مجموعته الخاصة الواسعة من السيارات.

ليديا مي خلدون يونس
منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

شوهد بطل العالم مرتين في الفورمولا 1 فرناندو ألونسو وهو يتسلم سيارة بوغاتي 16.4 فيرون غراند سبورت جديدة مكسوة بالكروم.

وسّع ألونسو مجموعته الخاصة المميزة أصلًا من السيارات، والتي يُعتقد أنها تضم مرسيدس-بنز سي إل كي جي تي آر وباغاني زوندا فيردي ديامانتي، بإضافة السيارة الخارقة الجديدة.

وتستمد بوغاتي 16.4 فيرون غراند سبورت قوتها من محرك دبليو16 سعة 8.0 لترات مزود بأربعة شواحن توربينية، والذي أنتج في البداية قوة قدرها 1001 حصان، بينما أنتجت الطرازات اللاحقة 1200 حصان.

ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، كما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 407 كيلومترات في الساعة.

وتخلى ألونسو عن التصميم الكلاسيكي ثنائي اللون لصالح تغليف كرومي لافت للأنظار.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات للإسباني أثناء تسلمه سيارته الجديدة، حيث أشاد العديد من المشجعين بذوقه. 

وعلّق أحد المشجعين على إنستغرام قائلًا: "مجموعته مذهلة!!"، بينما أضاف آخر: "يا رجل، إنه يجمع السيارات الخارقة مثلما يجمع البوكيمون".

 

ويأتي ذلك بعد إقامة جائزة إسبانيا الكبرى الأولى على حلبة مادرينغ الجديدة كليًا. وأنهى ألونسو السباق في المركز السابع عشر، بينما انسحب زميله في فريق أستون مارتن لانس سترول من السباق.

ويمر الفريق المتمركز في سيلفرستون بموسم صعب للغاية في الفورمولا 1 حتى الآن في 2026. فقد قدم سيارة بمواصفات جديدة كليًا في جائزة المجر الكبرى، مع إدخال المزيد من التحديثات على وحدة الطاقة الخاصة به في جائزة هولندا الكبرى.

ويحتل فريق أستون مارتن حاليًا المركز العاشر ضمن ترتيب الصانعين برصيد ثلاث نقاط، ولا يتفوق سوى على فريق كاديلاك الذي تشكل حديثًا.

مجموعة سيارات فرناندو ألونسو

يُعتقد أن السيارات التالية تشكل جزءًا من مرآب ألونسو الواسع:

أستون مارتن فالكيري

أستون مارتن فاليانت

أستون مارتن دي بي إكس707

أستون مارتن دي بي إكس إس

فيراري لافيراري

فيراري 599 جي تي بي إصدار ألونسو

فيراري 512 تي آر

مكلارين بي 1

بورشه 918 سبايدر

مرسيدس إس إل آر مكلارين 722 إصدار خاص

بوغاتي 16.4 فيرون غراند سبورت

بوغاتي إي بي110 جي تي

باغاني زوندا فيردي ديامانتي

مازيراتي غران كابريو

لامبورغيني سيان

فيراري إنزو (مملوكة سابقًا)

مكلارين إلفا (مملوكة سابقًا)

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