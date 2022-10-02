ألونسو يضع نُصب عينيه "هدفًا كبيرًا" بتحقيق منصة التتويج في سنغافورة
قال فرناندو ألونسو أن عليه أن "يحلم بنتيجة كبيرة" ويستهدف صعود منصة التتويج في سنغافورة بعد تأهله خامسًا.
اعترف الإسباني أن حصة التصفيات والمسار في طور الجفاف كانت صعبة، مازحًا بأن مخاطرته لم تكن صحّية لقلبه.
وسينطلق ألونسو أمام لاندو نوريس سائق مكلارين، إذ سيكون لذلك أهمية كبيرة في ظل المعركة المحتدمة التي تخوضها ألبين مع الفريق البريطاني على المركز الرابع في ترتيب الصانعين.
هذا ويسجّل هذا السباق الانطلاقة رقم 350 لألونسو، ما يجعله أول سائق في التاريخ يصل إلى هذا الرقم.
"أعتقد أن التجاوز سيكون صعبًا إذا ما كانت الأجواء جافة. لهذا سيكون من الرائع البقاء ضمن الخمسة الأوائل وتسجيل نقاطًا أكثر من مكلارين" قال ألونسو.
وأضاف: "ذلك سيكون هدفنا من جديد. لكن وإذا ما كانت الأجواء ماطرة، فستكون هنالك أمور كثيرة واردة الحدوث".
وتابع: "قد نخوض سباقًا جيدًا للغاية، أو سيئًا للغاية، ربما يكون هنالك انسحاب إذا ما تعرضنا لحادثة أو شيء من هذا القبيل".
وأكمل: "هنالك مخاطرة كبيرة إذا ما كانت الأجواء ماطرة في السباق، لكننا على بعد مركزين فقط من منصة التتويج، لذا لمَ لا نحلم بنتيجة كبيرة؟".
وعند سؤاله إذا ما كان يستمتع بالمخاطرة، قال ألونسو: "لا، كوني لا أنافس على بطولة العالم، لهذا فإن ذلك أمر غير جيد لقلبي أن يخاطر هكذا من دون عائد مجزي. لكنني سأقوم بذلك دومًا حتى لو سأنطلق من المركز الـ 20، بيد أن اليوم كان أصعب وأكثر احتدامًا من أية تصفيات أخرى هذا الموسم".
مرسيدس وجدت "كسباً كبيراً" في الأداء لسيارة موسم 2023
تغطية مباشرة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى 2022
أحدث الأخبار
رسميًا: بيريز يُحافظ على انتصاره بسباق سنغافورة
حافظ المكسيكي سيرجيو بيريز على انتصاره في سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد بالرغم من تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ.
فيراري ترى بوجود عقوبتين لبيريز لخرقه قوانين سيارة الأمان في سنغافورة
يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ سيرجيو بيريز قد يُواجه عقوبتين لعدم بقائه ضمن مجال 10 سيارات خلف سيارة الأمان خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.
فيرستابن يلقي باللوم على نظام منع التوقف في انطلاقته الضعيفة في سباق سنغافورة
قال ماكس فيرستابن أن ضغطه على نظام منع التوقف خلال انطلاقة سباق سنغافورة بعدما سرّح القابض أدّى إلى انطلاقته الضعيفة.
بيريز غير متأكّدٍ من خرقه لقوانين سيارة الأمان في ظلّ التحقيق الوشيك في سنغافورة
قال سيرجيو بيريز أنّه لا يفهم سبب مواجهته لتحقيقٍ مع مراقبي سباق جائزة سنغافورة الكبرى حيال خرق قوانين سيارة الأمان وذلك بعد تحقيقه الفوز بالسباق.