ألونسو يضع نُصب عينيه "هدفًا كبيرًا" بتحقيق منصة التتويج في سنغافورة

اعترف الإسباني أن حصة التصفيات والمسار في طور الجفاف كانت صعبة، مازحًا بأن مخاطرته لم تكن صحّية لقلبه.

وسينطلق ألونسو أمام لاندو نوريس سائق مكلارين، إذ سيكون لذلك أهمية كبيرة في ظل المعركة المحتدمة التي تخوضها ألبين مع الفريق البريطاني على المركز الرابع في ترتيب الصانعين.

هذا ويسجّل هذا السباق الانطلاقة رقم 350 لألونسو، ما يجعله أول سائق في التاريخ يصل إلى هذا الرقم.

"أعتقد أن التجاوز سيكون صعبًا إذا ما كانت الأجواء جافة. لهذا سيكون من الرائع البقاء ضمن الخمسة الأوائل وتسجيل نقاطًا أكثر من مكلارين" قال ألونسو.

وأضاف: "ذلك سيكون هدفنا من جديد. لكن وإذا ما كانت الأجواء ماطرة، فستكون هنالك أمور كثيرة واردة الحدوث".

وتابع: "قد نخوض سباقًا جيدًا للغاية، أو سيئًا للغاية، ربما يكون هنالك انسحاب إذا ما تعرضنا لحادثة أو شيء من هذا القبيل".

وأكمل: "هنالك مخاطرة كبيرة إذا ما كانت الأجواء ماطرة في السباق، لكننا على بعد مركزين فقط من منصة التتويج، لذا لمَ لا نحلم بنتيجة كبيرة؟".

وعند سؤاله إذا ما كان يستمتع بالمخاطرة، قال ألونسو: "لا، كوني لا أنافس على بطولة العالم، لهذا فإن ذلك أمر غير جيد لقلبي أن يخاطر هكذا من دون عائد مجزي. لكنني سأقوم بذلك دومًا حتى لو سأنطلق من المركز الـ 20، بيد أن اليوم كان أصعب وأكثر احتدامًا من أية تصفيات أخرى هذا الموسم".