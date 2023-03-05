ألونسو يُشيد بمنصة التتويج التي "لا تصدق" ضمن مشاركته الأولى مع أستون مارتن في البحرين

كان بطل العالم مرتين محظوظًا بالخروج من اللفة الأولى من دون أضرار بعدما اصطدم زميله لانس سترول بالقسم الخلفي لسيارته أستون مارتن بينما كان الثنائي ضمن معركة مع ثنائي مرسيدس.

لاحقًا، وضمن المراحل الأخيرة من السباق، استفاد ألونسو الذي انطلق خامسًا وتراجع للمركز السابع في البداية، من إطارات هارد ليُلاحق لويس هاميلتون ويتجاوزه ببراعة إلى المركز الرابع.

ومن ثم لاحق ألونسو مواطنه كارلوس ساينز، حيث بالكاد تفادى السائقان الاحتكاك ببعضهما البعض، قبل أن يستعين سائق أستون مارتن بالدي آر اس بالتوجه إلى المنعطف الـ 11 ليقتنص مركزًا ثالثًا "لا يصدق".

وبتلك النتيجة، فإن تلك هي منصة التتويج الثانية لأستون مارتن ضمن الحقبة الحديثة، حيث سبق وصعد عليها سيباستيان فيتيل عندما حل ثانيًا في سباق باكو في 2021.

"إنها نتيجة مدهشة للفريق. كانت نهاية أسبوع رائعة" قال ألونسو، مُضيفًا: "من المذهل ما قامت به أستون مارتن خلال العطلة الشتوية لتمتلك ثاني أسرع سيارة في السباق الأول من الموسم. ذلك فقط لا يصدق".

وبالحديث عن تجاوزه لسيارات مرسيدس وفيراري، في ظل انسحاب لوكلير بسبب عطل في المحرك، قال ألونسو: "بالطبع كنت أود لو انطلقت أمامهم ومن ثم استعنت بوتيرتي".

وأكمل: "لكننا لم نحظ بأفضل انطلاقة اليوم. تعين علينا التجاوز على المسار. وكان ذلك أكثر إثارة بعض الشيء. المزيد من الأدرينالين بالتأكيد والناس تستمتع بذلك ونحن استمتعنا كذلك".