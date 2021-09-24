ألونسو يشكّ في إمكانية الصعود إلى منصة التتويج هذا الموسم من دون سباق "فوضوي"

عاد بطل العالم مرّتين إلى منافسات الفورمولا واحد في 2021 مع فريق ألبين، وذلك بعد غياب لموسمين عن الفئة الملكة استكشف فيهما سلاسل أخرى في رياضة السيارات وشارك في أحداث مختلفة أبرزها لومان 24 ساعة وإنديانابوليس 500.

وسجّل ألونسو النقاط في 8 من السباقات الـ 9 الأخيرة، ليتواجد على بُعد 5 نقاط أمام زميله إستيبان أوكون ضمن ترتيب السائقين.

لكن، وبعد فوز دانيال ريكاردو الصادم في مونزا، بات ألونسو أعلى سائق في البطولة لم يسجّل بعد منصّة تتويج هذا الموسم، إذ كانت أفضل نتائجه المركز الرابع في المجر، حيث ساهم دفاعه الرائع أمام لويس هاميلتون في تحقيق زميله أوكون لفوز مفاجئ لصالح ألبين.

في المقابل، لم يصعد ألونسو إلى منصة التتويج في الفورمولا واحد منذ جائزة المجر الكبرى موسم 2014، حيث شكّك الإسباني في حظوظه بإنهاء صيامه عن منصات التتويج خلال السباقات الثمانية المتبقية من هذا الموسم.

فقال: "أعتقد بأننا خامس أو سادس أسرع فريق في البطولة. لذلك بالنسبة لنا، كي نسجّل منصّة تتويج، فإننا نحتاج إلى سباق فوضوي للغاية. من دون ذلك، أعتقد أنه ومن خلال الأداء الخالص، فإنّ أقصى ما يمكننا بلوغه هو التواجد ضمن الستة أو السبعة الأوائل".

وأضاف: "حققنا ذلك بالفعل في بضعة سباقات هذا العام، وأنا سعيد بثبات الأداء. كما أنك بحاجة لأن تكون محظوظ للغاية لحصد منصة تتويج واحدة. وأنا لم أكن بعيدًا للغاية".

وتابع: "لا أتوقّع حصول ذلك في السباقات المتبقية. وإذا ما حدث، فسأرحب بذلك بكل تأكيد، لكن أظن أن علينا العمل وفق التوقّعات الواقعية".

هذا ويأمُل ألونسو أن يتحسّن الأداء في روسيا نهاية هذا الأسبوع بعد حلوله ثامنًا في مونزا قبل أسبوعين، وذلك بالرُغم من توقّعات سقوط أمطار ليوم غد السبت والتي قد تعقّد الوضع بعض الشيء.

حيث قال: "أعتقد أنه من المفترض أن نكون أفضل هنا (روسيا) بعض الشيء. عليك أن تشعر بالراحة مع السيارة. كما أن الإعدادات يجب أن تكون مناسبة مباشرة من تجارب الجمعة. يبدو الطقس غامضًا بعض الشيء في الوقت الحالي، وقد يكون ماطرًا للغاية يوم السبت. لذا سيكون من المهم خوض يوم جمعة نظيف".