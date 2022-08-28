ألونسو يشعر بـ "الحذر" حيال الانطلاق من الصفّ الثاني في سبا بعد أخطاء كندا
قال فرناندو ألونسو أنّ لديه "مشاعر حذرة" حيال انطلاقه من المركز الثالث في سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد بعد أخطائه في كندا التي شهدت تضييعه لفوائد الانطلاق من الصفّ الأوّل.
حلّ ألونسو سادسًا في تصفيات السبت، لكنّه سينطلق من المركز الثالث نتيجة عقوبات ماكس فيرشتابن، وشارل لوكلير وإستيبان أوكون، ما يتركه خلف كارلوس ساينز الإبن وسيرجيو بيريز.
ولا تُعدّ هذه المرّة الأولى التي ينطلق فيها ألونسو من مركزٍ متقدّمٍ هذا الموسم، وذلك بعد عرضه الرائع في تصفيات كندا الممطرة الذي منحه المركز الثاني على شبكة الانطلاق، لكنّه تراجع في السباق ليحلّ تاسعًا في النهاية.
وقال الإسباني: "لا تزال لديّ بعض المشاعر الحذرة، بسبب كندا، كنّا على الصفّ الأوّل هناك وارتكبنا الكثير من الأخطاء".
وأضاف: "لم نستفد من أيّ سيارة أمان، وبقينا لفترة طويلة جدًا على مجموعة الإطارات الأولى، وواجهنا مشكلة في البطاريّة. السباقات أيّام الأحد وليس السبت. أريد الحصول على سباقٍ نظيف".
ولم يُكمل ألونسو أيّ سباقٍ في مركزٍ أفضل من الخامس هذا الموسم، لكنّه لا يُريد الانسياق وراء التفاؤل حيال التقدّم في الترتيب، متوقّعًا أن تتعافى السيارات الأسرع وتتراجع ألبين نحو الوسط في النهاية.
وقال: "لدينا بعض المنافسين الأقوياء خلفنا، سيارتا مرسيدس، وكذلك ماكس سيتقدّم في النهاية ويصل إلى مراكز منصّة التتويج كذلك".
وأردف: "لذا أعتقد بأنّ التواجد في المركز الخامس أو السادس سيكون موقعنا الطبيعي في نهاية السباق. لكن سنرى".
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