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ألونسو يشعر بخيبة أمل من فريقه أستون مارتن

اعترف فرناندو ألونسو بأنه "محبط بعض الشيء" من الطريقة التي سار بها موسم فريقه أستون مارتن حتى الآن.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

يحتل فريق أستون مارتن المركز الخامس حاليًا في ترتيب بطولة الصانعين، بفارق ضخم يبلغ 193 نقطة خلف فريق مرسيدس صاحب المركز الرابع.

بينما لم يتمكن فرناندو ألونسو سائق الفريق حتى الآن من صعود منصة التتويج في 2024، وهو الذي تواجد عليها في 6 من السباقات الثمانية الأولى في موسم 2023.

فيما كانت أفضل نتائج أستون مارتن هذا الموسم المركز الخامس الذي حققه الإسباني في جائزة السعودية الكبرى.

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وتعقيبًا على أداء الفريق في هذا الموسم حتى الآن، قال ألونسو: "أشعر ببعض خيبة الأمل. لا يمكننا إخفاء حقيقة أننا ضمن موقعنا الحالي ننافس مع ويليامز، آربي وألبين. في حين أننا كنا ننافس العام الماضي في مواجهة الفرق الأربعة الأوائل، والآن باتوا بعيدي المنال".

وأضاف: "لهذا لدينا بالطبع الكثير من العمل للقيام به خلال العطلة الصيفية والنصف الثاني من هذا الموسم".

وأكمل: "لن نستسلم بكل تأكيد، ولكن علينا العمل بجد من أجل العودة إلى المنافسة التي نأملها".

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