ألونسو يشعر بأن ألبين "لم تكن مستعدة" بعد فشل محركه في المكسيك

كان ألونسو ضمن مراكز النقاط على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، لكنه تعرض لمشكلة في محركه حين كان سابعاً قبل أن يخسر الطاقة بالكامل وينسحب من السباق قبل ست لفات على نهايته.

ويأتي ذلك على ضوء مشاكل موثوقية عانى منها الإسباني طوال الموسم، تسببت بخسارته لمجموع كبير للغاية من النقاط، حيث قدّرها بستين نقطة.

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام بعد السباق، أشار ألونسو إلى أن "السيارة رقم 14 تعاني على الدوام من مشاكل الموثوقية"، مشيراً إلى سيارته، لكنه أكد أن سباقه كان "استثنائياً" حتى لحظة انسحابه.

فقال: "من المذهل كيف أن سيارة فقط أو سيارتين تنسحبان من كل سباق، وهناك على الدوام السيارة رقم 14".

وأكمل: "لقد انفجرت خمسة من محركاتي هذا الموسم. أعتقد أنني في خمسين بالمئة من سباقاتي لم أسجل النقاط التي أستحقها".

وتابع: "لكن لا يسعنا القيام بأي شيء الآن".

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن المسألة تعود ببساطة للحظ السيء، ردّ ألونسو: "كلا، أعتقد أننا لم نكن مستعدين".

وأضاف: "المحرك غير قادر على إكمال السباقات. ذلك ليس حظاً سيئاً حين تضطر لتبديل ستة أو سبعة محركات كما كان الحال معنا".

وأردف: "أعتقد أن الفريق لديه المزيد من العمل خلال الفترة الشتوية، آمل ألا يكون عملاً طويلاً".

انسحاب ألونسو من المكسيك هو الخامس له هذا الموسم، حيث يتأخر الإسباني بـ 11 نقطة خلف زميله إستيبان أوكون ضمن الترتيب العام، حيث أنهى الفرنسي ثامناً في المكسيك.

"مستواي مرتفع جداً في هذه المرحلة من الموسم، لكن الترتيب في نهاية الموسم سيكون ضعيفاً" قال ألونسو.

وتابع: "الموضوع محبط بعض الشيء، لكن لا يمكنني فعل أي شيء".

يشار إلى أن ألونسو سينتقل إلى أستون مارتن مع بداية الموسم المقبل.