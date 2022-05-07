ألونسو يشعر أنه في أكثر مراحل مسيرته تنافسية منذ 2012

عاد بطل العالم مرتين إلى منافسات الفورمولا واحد العام الماضي، حيث سجّل منصة تتويج وحيدة ولعب دورًا حاسمًا في إحراز زميله إستيبان أوكون لفوز صادم في المجر.

لكن ألونسو ظل متراجعًا على صعيد النقاط على مدار المراحل الأولى من الموسم الحالي، إذ تحسّر جرّاء الحظ العاثر الذي تسبب بانسحابه في المملكة العربية السعودية ومن تصفيات أستراليا.

وصرّح الإسباني عقب انسحابه جرّاء الاحتكاك مع ميك شوماخر في اللفة الافتتاحية من سباق إيمولا بأن بداية موسمه هذا العام كانت "مؤلمة" مع تسجيله نقطتين فقط، بالمقارنة مع زميله الفرنسي الذي يملك في رصيده 20 نقطة.

وضمن معرض حديثه على هامش جائزة ميامي الكبرى، أوضح ألونسو بأنه ضمن أكثر فترات مسيرته تنافسية منذ عقد من الزمان، حيث أرجع ذلك إلى مستوى أدائه الشخصي والوتيرة التي تتمتع بها سيارة ألبين.

فقال: "شعور غريب بعض الشيء أن يكون لديك نقطتان فقط في البطولة، وذلك بعد أفضل بداية لي على الأرجح لموسم على صعيد التنافسية خلال الأعوام العشرة الماضية، ربما منذ 2012".

وأضاف: "لم أكن تنافسيًا مثلما شعرت خلال تلك السباقات الأربعة الأولى. كنا غير محظوظين تمامًا مع بعض الأحداث التي وقعت: كنا لنحرز بسهولة المركز السادس في السعودية، وبالطبّع المشاكل التي واجهناها في ملبورن في التصفيات ومن ثم السباق".

وتابع: "ثم من جديد في اللفة الأولى في إيمولا، كنا خارج السباق. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تأتي النتائج. أشعر بالقوة، وأنني سريع جدًا الآن. السيارة كذلك جيّدة. أتطلع بالفعل الآن لكل نهاية أسبوع".

جديرٌ بالذكر أن موسم 2012 قد شهد منافسة ألونسو على بطولة العالم في مواجهة فيراري، حيث فاز بثلاثة سباقات من العشرة الأولى في الموسم قبل أن يخسر اللقب في النهاية لصالح سيباستيان فيتيل بفارق 3 نقاط.