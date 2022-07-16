ألونسو يشعر أنه عاد لأفضل مستوى له في 2022
قال فرناندو ألونسو أنه يشعر بعودته إلى أفضل مستوى له في الفورمولا واحد الآن، وذلك بعد تمكنه من تقديم نوع التأديات غير المتوقعة التي لطالما ميّزت المراحل الأولى من مسيرته.
تمتع بطل العالم مرتين ببعض اللحظات المميزة هذا العام، بما فيها اقترابه من تحقيق قطب الانطلاق الأول في أستراليا وانطلاقه من الصف الأول في كندا الشهر الماضي.
كما برهن الإسباني على المستوى المتصاعد في تنافسية حزمة سيارة ألبين حيث شق طريقه من الخلف في النمسا نهاية الأسبوع الماضي لينافس ضمن الستة الأوائل قبل أن تجبره مشكلة في تثبيت أحد الإطارات على التوقف مرة أخرى ليتراجع في الترتيب.
ورغم الصعوبات والمشاكل التي كلفته فرصة تحقيق نتائج أفضل، لكن ألونسو يشعر بأنه يستمتع بموسم 2022 حتى وإن كانت الانتصارات ما تزال بعيدة.
فقال: "أتوق للفوز، أتوق لذلك الشعور بالمنافسة على منصات التتويج والنتائج الكبيرة، نعم".
وأضاف: "لكنني في ذات الوقت أستمتع كذلك الآن، كونه سباق ضد نفسك نوعًا ما في محاولة أن تكون أفضل، أفضل مما كنت في 2019".
وتابع: "أعتقد بأنني كنت ضمن مستوى لائق العام الماضي. لم أكن 100 بالمئة من حيث الأداء، لكنني هذا العام أشعر أنني ضمن 100 بالمئة من مستواي".
وأكمل: "أشعر أن بمقدوري تقديم تأديات ربما غير متوقعة، ولطالما كانت تلك إحدى نقاط قوتي طوال مسيرتي. أشعر أنني عدت إلى ذلك المستوى، وذلك يجعلني فخورًا بتلك العودة".
أحدث الأخبار
ألونسو يشعر أنه عاد لأفضل مستوى له في 2022
قال فرناندو ألونسو أنه يشعر بعودته إلى أفضل مستوى له في الفورمولا واحد الآن، وذلك بعد تمكنه من تقديم نوع التأديات غير المتوقعة التي لطالما ميّزت المراحل الأولى من مسيرته.
توست: تسونودا لديه "فرصة جيدة" في الحفاظ على مقعده مع ألفا تاوري
قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري في الفورمولا واحد أن يوكي تسونودا لديه "فرصة جيدة" في الحفاظ على مقعده مع الفريق في 2023، وذلك إذا ما واصل الياباني تقديم الأداء الجيد.
ألبين تتوصّل إلى أسباب مشاكل الموثوقيّة التي واجهتها مؤخّرًا في الفورمولا واحد
توصّل فريق ألبين للفورمولا واحد إلى جذور مشاكل الموثوقيّة التي أثّرت على سائقَيه على مدار آخر جولتين في سيلفرستون وريد بُل رينغ.
فيا: لا تهاون في القيود على الأرضيات المرنة والارتدادات في الفورمولا واحد
أصرت "فيا" على أنه لن يكون هنالك أيّ تهاون في القيود التي ستُفرض على الأرضيات المرنة وخطط تقليل الارتدادات بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى، على الرُغم من معارضة فرق البطولة.