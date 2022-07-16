ألونسو يشعر أنه عاد لأفضل مستوى له في 2022

تمتع بطل العالم مرتين ببعض اللحظات المميزة هذا العام، بما فيها اقترابه من تحقيق قطب الانطلاق الأول في أستراليا وانطلاقه من الصف الأول في كندا الشهر الماضي.

كما برهن الإسباني على المستوى المتصاعد في تنافسية حزمة سيارة ألبين حيث شق طريقه من الخلف في النمسا نهاية الأسبوع الماضي لينافس ضمن الستة الأوائل قبل أن تجبره مشكلة في تثبيت أحد الإطارات على التوقف مرة أخرى ليتراجع في الترتيب.

ورغم الصعوبات والمشاكل التي كلفته فرصة تحقيق نتائج أفضل، لكن ألونسو يشعر بأنه يستمتع بموسم 2022 حتى وإن كانت الانتصارات ما تزال بعيدة.

فقال: "أتوق للفوز، أتوق لذلك الشعور بالمنافسة على منصات التتويج والنتائج الكبيرة، نعم".

وأضاف: "لكنني في ذات الوقت أستمتع كذلك الآن، كونه سباق ضد نفسك نوعًا ما في محاولة أن تكون أفضل، أفضل مما كنت في 2019".

وتابع: "أعتقد بأنني كنت ضمن مستوى لائق العام الماضي. لم أكن 100 بالمئة من حيث الأداء، لكنني هذا العام أشعر أنني ضمن 100 بالمئة من مستواي".

وأكمل: "أشعر أن بمقدوري تقديم تأديات ربما غير متوقعة، ولطالما كانت تلك إحدى نقاط قوتي طوال مسيرتي. أشعر أنني عدت إلى ذلك المستوى، وذلك يجعلني فخورًا بتلك العودة".