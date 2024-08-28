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ألونسو يشرح سبب تفحصه عن قرب لسيارة مكلارين عقب سباق هولندا

أوضح فرناندو ألونسو السبب الذي دفعه إلى النظر عن قرب إلى سيارة مكلارين التي قادها أوسكار بياستري في سباق هولندا.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

يرى فرناندو ألونسو أن فريقه أستون مارتن "لديه الكثير لتعلمه" من السيارة المهيمنة حاليًا على موسم 2024، ولهذا ذهب لينظر عن قرب إلى سيارة أوسكار بياستري عقب سباق هولندا على حلبة زاندفورت.

سجل لاندو نوريس الفوز الثالث لمكلارين هذا الموسم بفارق تجاوز 22 ثانية أمام ماكس فيرستابن، وهو أكبر فارق فوز في هذا الموسم حتى الآن.

وقد أتى ذلك الأداء المهيمن من نوريس بعد جلب مكلارين حزمة تحديثات هي الأكبر منذ جائزة ميامي في مايو الماضي، والتي تضمنت تغييرات على الجناح الخلفي، المكابح، نظام التعليق والأرضية.

وقد برزت مشاهد من كاميرا سيارة أستون مارتن التي يقودها ألونسو وهي تظهر الإسباني بطل العالم مرتين وهو يتفحص عن قرب سيارة بياستري عقب السباق وكيف انحنى في مرحلة ما لفحص أرضية سيارة ام.سي.ال38.

ومن المعلوم بأن الأرضية هي المسؤولة عن إنتاج القسم الأكبر من الارتكازية الكلية للسيارة ضمن قوانين التأثيرات الأرضية الحالية.

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وضمن معرض حديثه مع منصة DAZN عقب سباق هولندا، كشف ألونسو أنه فعل ذلك لأنه يرغب بأن "تستلهم" أستون مارتن من نجاح مكلارين، واصفًا سيارة ام.سي.ال28 بأنها المهيمنة على البطولة في الوقت الحالي.

حيث قال: "هذه سيارة تهيمن على مقاليد البطولة في الوقت الحالي".

وأضاف: "وأنت دومًا ما تحاول الاستلهام من السيارات التي تحقق الفوز، ولهذا لدينا الكثير لنتعلمه من مكلارين".

هذا وأوضح ألونسو بأن أستون مارتن ستقاتل من أجل الخروج من مجموعة وسط الترتيب لما تبقى من الموسم، كما أضاف مازحًا: "أنا لست متمرسًا وحسب، بوسعي كذلك قراءة المستقبل".

وأكمل: "سننافس على المركز التاسع أو العاشر كذلك في مونزا، وفي كل السباقات حتى نصل إلى أبوظبي".

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