ألونسو يشرح "الكبح المبكر" أمام هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي
شرح فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن ما حصل حين كبح بشكل مبكر أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي لموسم 2023 في الفورمولا واحد، مشيراً إلى رغبته بالحصول على "دي آر أس".
حسم سائق أستون مارتن المركز الرابع ضمن بطولة السائقين بمركزه السابع في أبوظبي على حلبة ياس مارينا، لكن واقعته مع هاميلتون لفتت انتباه الحكام.
بعد وقفة الصيانة الثانية، عاد ألونسو للمسار لكن هاميلتون كان قريباً خلفه، وأثناء تحركه مقترباً من المنعطف، رفع ألونسو قدمه عن دواسة الوقود في حركة فاجأت البريطاني خلفه.
وسرعان ما تكلم هاميلتون مع فريقه حول ذلك، مشيراً إلى أن ألونسو "اختبره تحت الكبح" أي كبح مبكراً قبل منطقة الكبح.
لكن الحكام لم يقرروا أية عقوبة على الحادثة التي صنفوها "قيادة رعناء".
وتمكن هاميلتون من تجاوز ألونسو باستعمال "دي آر أس" لكن الإسباني استعاد المركز وأكمل أمام هاميلتون بمركزين حيث لم ينجح سائق مرسيدس بتجاوز يوكي تسونودا في اللفة الأخيرة.
وضمن معرض كلامه بعد السباق، شرح ألونسو سبب إبطائه، مشيراً إلى رغبته السماح لـ هاميلتون بتجاوزه كي يستفيد من "دي آر أس" على المقطع المستقيم الطويل.
فقال: "لويس ذكي جداً ويفهم الرياضة بشكل جيد ويمتلك كماً كبيراً من الخبرة، لكنني أمتلك المزيد".
وحين طُلب منه توضيح إن كان قد تفاجأ بتعليقات هاميلتون، أجاب ألونسو: "نعم، ولا".
وأكمل: "قمت بالأمر نفسه في كندا 2012، منذ 11 عاماً، حاولنا منح ’دي آر أس’ لسائق آخر عبر الكبح في المنعطف الخامس، في كلتا الحالتين، فزتُ لذا كل شيء على ما يرام".
وأوضح ألونسو أن أستون مارتن "تحتاج للكثير من الوتيرة لإكمال التجاوزات".
وأضاف: "كنا بطيئين على المقاطع المستقيمة. وهذه كانت نقطة ضعفنا طوال الموسم".
علاوة على أن معدلات تآكل الإطارات كانت أعلى من المتوقع.
فقال: "بحلول اللفة 16 تقريباً دخلنا إلى وقفة الصيانة، وكنا نعلم أن السباق سيكون طويلاً. في النهاية، لم تكن وتيرتنا لتمنحنا مركزاً أفضل من السابع أو الثامن".
وأكمل: "لم نكن قادرين سوى على التقدم أمام ألفا تاوري، وذلك ليس كافياً".
يشار إلى أن زميله لانس سترول، سجل نقطة كذلك بالمركز العاشر، حيث أنهت أستون مارتن الموسم بالمركز الخامس في ترتيب بطولة المصنعين.
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