ألونسو يشرح السبب وراء "عادته الجديدة" في المشي على الحلبة قبل كل جولة

كان بطل العالم مرتين من المشككين بجدوى السير على الحلبة مع الفريق قبيل انطلاق الجولة.

ويقوم بعض السائقين بذلك بهدف التحقق من سطح المسار، الحفف الجانبية ومناطق الخروج الآمن، خاصة بوجود المهندسين. لكن البعض الآخر لا يرغب بذلك على الإطلاق.

ولطالما كان ألونسو من المشككين بجدوى ذلك، لكن رأيه تغير في موسم 2021 الجاري، حيث شوهد مرات عدة وهو يخرج مع فريقه إلى الحلبة مساء يوم الخميس.

وضمن معرض كلامه حيال السبب، أوضح الإسباني أنه يفعل ذلك "كتميمة للحظ الجيد".

حيث قال: "قمت بذلك في بورتيماو هذا الموسم وكانت حلبة جديدة لي. ولاحقاً كان ذلك أحد أفضل سباقاتي. سجلنا العديد من النقاط وكنت تنافسياً هناك".

وتابع: "لم نفعل ذلك في برشلونة وموناكو، ولاحقاً لم نسجل النقاط في أي منهما. لذا قلنا حسناً، سنحاول مجدداً في باكو، ونجحت بالإنهاء سادساً، وكان ذلك أفضل سباق لنا".

واسترسل: "منذ ذلك الحين، بتُ أخرج إلى المسار وذلك يُبقينا ضمن مراكز النقاط يوم الأحد! إنه أمرٌ أتفاءل به ببساطة!".

وكان أداء ألونسو قد شهد تحسناً واضحاً خلال السباقات الأخيرة خاصة بعد أن تأقلم بشكل جيد مع فريقه ألبين.

ونجح بالوصول إلى القسم الثالث للتصفيات خلال الجولات الثلاث الأخيرة، كما أنهى ضمن مراكز النقاط في جميع تلك السباقات.

ويأمل الإسبانيّ أن يساهم تغيير تركيبة الإطارات والظروف الجوية في تحقيقه لنتيجة أفضل من سباق ستيريا الذي أنهاه تاسعاً.

فقال: "كان سباقاً صعباً من الناحية التنافسية. علينا رفع مستوانا، وهذا ما نأمله الآن".

وأكمل: "لدينا إطارات مختلفة، وكذلك احتمال تغير الظروف الجوية. لذا، نأمل أن يساعدنا ذلك بعض الشيء لأنني لا أعتقد أن هذه الحلبة تناسب حزمتنا".

واختتم: "لكن بعض النقاط ستكون متاحة بالتأكيد، وعلينا اغتنام أية فرصة سانحة".