ألونسو يشرح استراتيجية إطارات السوفت في منتصف سباق الصين

بدأ سائق أستون مارتن سباق الصين وهو يملك مجموعة واحدة فقط من إطارات هارد جديدة ومجموعتين من إطارات ميديوم جديدة، لذلك عندما انطلق على إطارات ميديوم ومن ثم انتقل إلى مجموعة الهارد الوحيدة لديه بعد 11 لفة، أصبح لا يمتلك المرونة الاستراتيجية التي كانت لدى منافسيه عندما تم استدعاء سيارة الأمان للمرة الأولى على إثر توقف سيارة ساوبر التي يقودها فالتيري بوتاس.

وبينما لم تكن لدى ألونسو إطارات هارد يواصل بها حتى نهاية السباق - على غرار 6 سائقين أكملوا أمامه عليها - فقد وضعت أستون مارتن إطارات سوفت على سيارته من أجل إعادة الانطلاقة.

لكن ومع بقاء أكثر من نصف مسافة السباق حتى النهاية، اعتمد ألونسو استراتيجية التوقفات الثلاثة وتوقف لمرة أخيرة عندما وضع مجموعته الثانية من إطارات ميديوم. وقد تسبب ذلك التوقف بتراجعه من المركز الخامس إلى الـ 12، لكن الإسباني شقّ طريقه ببراعة نحو المركز السابع، كما حصل على نقطة إضافية إثر تسجيله أسرع لفة في السباق.

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"لم تكن لدينا إطارات هارد إضافية. كنا نملك مجموعة واحدة من إطارات سوفت وأخرى من تركيبة ميديوم و35 لفة أمامنا، حيث لم يكن من الممكن حسابيًا المواصلة حتى النهاية" قال ألونسو.

وأضاف: "كانت هنالك الكثير من اللفات خلف سيارة الأمان حتى إزالة سيارة ساوبر من على المسار، لكن سيارة الأمان دخلت إلى المسار مرة أخرى بسبب الحوادث التالية".

وتابع: "كنا سريعين، لكن المراكز لم تعكس ذلك عندما كنت في المركز العاشر. كان الوضع صعبًا، ولكن لم تكن أمامنا سوى تلك الاستراتيجية".