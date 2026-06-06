قام فرناندو ألونسو برحلة مؤثرة إلى الماضي لتكريم فريقه السابق مكلارين، بينما يحتفل الفريق القادم من ووكينغ بمحطة تاريخية ضخمة تتمثل في التواجد ضمن منافسات الجائزة الكبرى للمرة 1000.

وعلى الرغم من أنه يقود حاليًا لصالح أستون مارتن، شارك بطل العالم مرتين في الفورمولا 1 في الاحتفالات مع مكلارين، التي جمعت عددًا من سائقيها السابقين إلى جانب ثنائيها الحالي لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وعند حديثه عن مشاركته في احتفالات مكلارين، قال السائق الإسباني لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1:

"إنها مؤسسة مذهلة. 1000 مشاركة في الفورمولا 1، ولكن ليس في الفورمولا 1 فقط، بل أيضًا في سباقات التحمّل وفي إندي كار."

ومضى ألونسو في الإشادة بالتأثير الذي أحدثه زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين ريسينغ، الذي أشرف على نهضة كبيرة وتوسّع واسع في أنشطة العلامة التجارية الرياضية.

حيث قال: "أعتقد أن ما جلبه زاك إلى الفريق مذهل أيضًا."

وأضاف: "من الواضح أنني استلهمت الإلهام من آيرتون سينا وآلان بروست في التسعينيات مع ألوان مكلارين الحمراء والبيضاء."

وبعد عقود من ذلك، ارتدى ألونسو بنفسه بدلة السباق الشهيرة مع الفريق في عام 2007، ثم مجددًا بين عامي 2015 و2018.

وتحت قيادة براون، دعمت مكلارين محاولة ألونسو لتحقيق "التاج الثلاثي" في رياضة المحركات، من خلال إشراكه في سباق إنديانابوليس 500.

وأضاف الإسباني المخضرم: "لقد أتيحت لي الفرصة للقيادة معهم في إندي كار، وفي الفورمولا 1 مرتين."

وتابع: "لذلك نعم، أنا سعيد بوجودي هنا، وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل."

وانضم إلى ألونسو في الاحتفالات سائقون مثل دايفيد كولتارد، وميكا هاكينن، وإيمرسون فيتيبالدي، وخوان بابلو مونتويا، ولويس هاميلتون.

ويقود الإسباني البالغ من العمر 44 عامًا حاليًا لفريق أستون مارتن في الفورمولا 1.

وبينما يكافح الفريق القادم من سيلفرستون للتعامل مع العديد من المشكلات في سيارة إيه إم آر 26، يحتل ألونسو المركز الأخير في ترتيب السائقين بعد الجولات الخمس الأولى من موسم 2026 من دون أي نقاط.

أما زميله لانس سترول فيحتل المركز الحادي والعشرين في البطولة، وهو الآخر من دون أي نقاط.