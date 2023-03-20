ألونسو يستعيد المركز الثالث في سباق السعودية بعد استئناف قرار العقوبة

أنهى ألونسو سباق جدة ثالثاً خلف ثنائي ريد بُل، سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن.

لكن وبعد السباق، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن تطبيق عقوبة عليه قدرها 10 ثوانٍ، وذلك بحجة أن فريقه أستون مارتن لم يطبق بالشكل الصحيح العقوبة الزمنية (5 ثوان) التي تلقاها خلال السباق (بسبب الانطلاق بشكل خاطئ).

بالتالي تراجع الإسباني للمركز الرابع بينما تقدم جورج راسل على متن مرسيدس للمركز الثالث بدلاً عنه.

وتم تقرير العقوبة بناء على الفيديو الذي أظهر أن أحد معدّات الميكانيكيين لمس القسم الخلفي للسيارة بشكل طفيف حين كان يتم انتظار انتهاء العقوبة الزمنية الأولى (5 ثوان) قبل بدء العمل على تبديل الإطارات.

وبعد قرار تطبيق العقوبة الزمنية الثانية (10 ثوان)، توجه ممثل عن فريق أستون مارتن إلى الحكام لمناقشة الوضع لأنهم شعروا أن قوانين تطبيق العقوبة غير واضحة بما يكفي.

وبينما تم التركيز في قرار الحكام على ملامسة المعدات للسيارة، لكن القوانين لا تنصّ بشكل واضح على أنه لا يحقّ للميكانيكي لمس السيارة.

بدلاً من ذلك، جاء في الفقرة 54.4 سي من اللوائح الرياضية: "حين تتوقف السيارة في المرآب أثناء تطبيق عقوبة زمنية، لا يجب العمل على السيارة المتوقفة طوال فترة العقوبة".

وأوضح مايك كراك مدير فريق أستون مارتن عن اعتقاده بأن الفريق طبّق القوانين، ولم يعمل على السيارة حتى انقضاء فترة الثواني الخمس.

كما أكد أن المدير الرياضي آندي ستيفنسن تكلم مع حكام السباق حول المسألة، مشيراً إلى نوع من "الغموض" فيما يتعلق بتفاصيل الكلمات المستعملة في نص القانون.

فقال: "خضنا نقاشات. وكانت هناك أمور مختلفة في القوانين الرياضية لأنها تنص على ’عدم العمل على السيارة’".

وتابع: "أعتقد أن التوقيت كان واضحاً، وفي الحقيقة انتظرنا أكثر من 5 ثوانٍ".

وأردف: "تنص القوانين على أنه لا يمكنك العمل على السيارة، وعلى حد علمنا، لم نعمل على السيارة. لكن الكلام كان حول المعدات التي لمست السيارة أم لم تلمسها. وهذا ما تم توضيحه".

من جهتها، كانت "فيا" واضحة حيال اعتقادها أنه وبين الفرق، هناك عُرف شفهيّ بأن الفريق يخرق القانون في حال لمس الميكانيكي السيارة.

لكن "فيا" بعد عدة ساعات من انتهاء السباق أعلنت أنها غيرت رأيها لأن أستون مارتن قالت أنه لا توجد مثل هذه الاتفاقية بين الفرق.

حيث جاء في البيان: "بعد مراجعة الدليل الجديد، استنتجنا أنه لا توجد هناك مثل هذه الاتفاقية الشفهية كما أشار الحكام سابقاً. بالتالي، قررنا التراجع عن قرار العقوبة السابق".