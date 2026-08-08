منذ انضمامه إلى أستون مارتن في عام 2023، ساهم فرناندو ألونسو في زيادة اهتمام الجماهير بالفريق، ولا يزال يثبت قيمته من خلال أدائه رغم مشاكل السيارة.

وكان لبطل العالم الإسباني أيضًا دور رئيسي في وصول أدريان نيوي إلى الفريق.

وعلى الرغم من أن مستقبله كان غير مؤكد في البداية، فإن القفزة الكبيرة إلى الأمام التي تحققت مع التحديثات في المجر غيرت كل شيء.

وبفضل التحديثات التي أُجريت على سيارة أي إم آر26 في هنغارورينغ، تأهل ألونسو إلى القسم الثاني من التصفيات للمرة الأولى في موسم 2026، وهي نتيجة رفعت معنويات الفريق بشكل كبير.

وكان ألونسو، الذي أبدى ارتياحًا كبيرًا تجاه البيانات التي جُمعت من المجر قبل تحديث المحرك الذي سيتم تطبيقه في هولندا، قد نقل مفاوضاته مع أستون مارتن إلى مستوى جديد.

ووفقًا للمنصة الفرنسية "بيزنس بوك جي بي"، فإن المخضرم البالغ من العمر 45 عامًا، والذي يتضمن عقده الحالي بندًا للتمديد ساريًا حتى نهاية عام 2027، يريد اتفاقًا جديدًا يغطي بشكل مباشر الفترة حتى نهاية عام 2028.

وفي العملية التي من المتوقع أن تصبح رسمية خلال الأسابيع المقبلة، لن يعود السؤال الرئيسي هو ما إذا كان ألونسو سيعتزل، بل مدة عقده.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

من جهته، أكد تيتسوشي أوريهارا مدير الهندسة في هوندا أن هدفهم المشترك مع أستون مارتن هو قيادة فرناندو ألونسو إلى بطولة العالم.

حيث قال: "يمتلك فرناندو خبرة هائلة، وملاحظاته دائمًا قيّمة للغاية. لذلك، عندما يقدم لنا فرناندو توجيهات تقنية، علينا احترام رأيه".

وتابع: "نعقد دائمًا اجتماعًا للتقييم بعد كل حصة. يتمتع فرناندو بدافع وشغف كبيرين لتحسين أداء السيارة. إنه يطلب منا الكثير من الأمور، ونحن نحترم آراءه دائمًا. نولي أهمية كبيرة للاستماع إلى تعليقاته وأخذها بعين الاعتبار. وهذه إحدى أكبر مزايا العمل مع فرناندو".

هذا وأكد أوريهارا أن هدف هوندا لا يقتصر على إنتاج وحدة طاقة تنافسية، بل يشمل أيضًا الفوز ببطولة العالم مع ألونسو.

فقال: "هدفنا هو الفوز ببطولة العالم معه. نعمل معًا بشكل وثيق للغاية لتحقيق هذا الهدف، ونعرف مدى عظمة فرناندو كسائق. يتمتع فرناندو بشغف كبير ويثق بهوندا. نريد أن نوفر له السيارة التي يريدها".