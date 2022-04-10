ألونسو يسابق مع إبهامين مصابين في سباق أستراليا بعد حادثة التصفيات

قال سائق ألبين أن الارتطام تركه مع إبهامين مصابين، لكنه أصرّ على أنه بحالة جيّدة للسباق.

وكان ألونسو ضمن لفة صاروخية ربما كانت لتمنحه قطب الانطلاق الأول عندما تعرض لمشكلة هيدروليكية قُرب نهاية اللفة تسببت بانزلاق سيارته واصطدامه بحواجز الإطارات.

وبينما كان ممسكًا بالمقود تلقت يداه وإبهاماه صدمة عنيفة، ما أدى إلى تضميد على يديه كان واضحًا اليوم الأحد على حلبة ألبرت بارك.

وتعقيبًا منه على ذلك قال ألونسو: "أنا بحالة جيدة. بالأمس كنت ممسكًا بالمقود حتى اللحظة الأخيرة قبل الحادثة، فقط كي أنقذ الجناح الأمامي. لكن لم يكن لديّ تحكم في التوجيه في تلك اللحظة، لم يكن لديّ شيء".

وأضاف: "تعرضت لصدمة في الإبهامين، وهنالك بعض الألم الآن، لكن الأمور ستكون جيدة للسباق".

وعند سؤاله اليوم إذا ما بوسعه الاستفادة من وتيرة السيارة القوية التي ظهر بها في التصفيات، قال ألونسو: "آمُل ذلك. نحن بحاجة للتعويل على مناطق الدي آر اس اليوم، وكذلك المسار الجديد. لكن السيارة كانت سريعة بالأمس، فلمَ لن تكون كذلك من جديد اليوم؟".