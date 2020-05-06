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ألونسو يزعم بأنّ خططه لموسم 2021 "جاهزةٌ تقريبًا"

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ألونسو يزعم بأنّ خططه لموسم 2021 "جاهزةٌ تقريبًا"
06-05-2020

قال فرناندو ألونسو بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين بأنّه يعلم "تقريبًا" ما ستكون عليه خططه للتسابق في موسم 2021.

منذ مشاركته الأخيرة في الفورمولا واحد نهاية 2018، تسابق ألونسو في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" ورالي داكار، وكان يتّجه لخوض سباق إندي 500 مع مكلارين هذا العام.

ولا يزال سائق مكلارين، وفيراري ورينو السابق في الفورمولا واحد يهدف ليُصبح السائق الثاني فقط في التاريخ الذي يفوز بـ "التاج الثلاثي" لرياضة المحرّكات، حيث لا يزال بحاجة لتحقيق الفوز في إندي 500 لإضافته إلى انتصارَيه في جائزة موناكو الكبرى ولومان 24 ساعة.

وأشار ألونسو عند مغادرته الفورمولا واحد نهاية 2018 إلى أنّه سيكون مهتمًا بالعودة إلى الرياضة عند دخول القوانين الجديدة حيّز التطبيق، والتي كان من المفترض أن تُطبّق في 2021 في البداية.

وبحديثه ضمن حوارٍ مع الحساب الرسميّ للومان على منصّة إنستاغرام، قال ألونسو أنّه يتفهّم قرار تأجيل تغييرات القوانين حتّى 2022 قبل أن يُلمح إلى أنّ خططه للعام المقبل باتت جاهزة تقريبًا.

وقال: "دائمًا ما قلت أنّ هناك قوانين جديدة في الفورمولا واحد لموسم 2021 وأنّني قد أعود، إذ ربّما يكون هناك اهتمامٌ إضافيٌ وتكون السيارات متوازنة بشكلٍ أفضل، وربّما أكون متعطّشًا للسفر من جديد وإعادة نفسي إلى دائرة المنافسة".

وأضاف: "لكنّ الفورمولا واحد أجّلت القوانين إلى 2022. تلك أخبار سيّئة للرياضة بشكلٍ ما، كوني أعتقد بأنّهم يحتادون لموازنة أداء السيارة، ويحتاجون لهذه القوانين الجديدة في أقرب وقتٍ ممكن. لكنّه خيارٌ مُتفهّم بالنظر إلى الوضع الحالي، لم يكن من الممكن تطوير السيارات للعام المقبل.

وأكمل: "في حالتي الخاصة فإنّني أعلم تقريبًا ماذا سأفعله في العام المقبل، وآمل أن تعلموا قريبًا".

ولم يكن ألونسو جزءًا من تشكيلة تويوتا منذ مغادرته لصفوفها إثر حسم لقب "دبليو إي سي" في يونيو الماضي رفقة سيباستيان بويمي وكازوكي ناكاجيما.

وحقّق الإسباني الفوز بسباق لومان ضمن مشاركتَيه مع تويوتا في 2018 و2019، وقال بأنّه متعطّشٌ للعودة إلى ذلك السباق حال اعتماد سيارات "هايبركار" في العام المقبل.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّ سيارات هايبركار تُمثّل مشروعًا جيّدًا، رفقة الحلول الأخرى المختلفة التي تمرّ بها بطولة العالم للتحمّل رفقة إيمسا. هناك الكثير من الأشياء التي ستُعزّز على الأرجح سباقات التحمّل في المستقبل، وأريد أن أكون طرفًا في ذلك".

وأكمل: "لا أعلم متى. من الواضح أنّ خبرتي في لومان هي عشق بنسبة 100 بالمئة، حيث فزت مرّتين من أصل مشاركتين. أريد تجربة السباق لمرّة ثالثة بالتأكيد، ولنرى متى سيحدث ذلك".

وتمّ تأكيد مشاركة ألونسو بسيارة مكلارين ثالثة في سباق إندي 500 قبل أن يتمّ تأجيل السباق، وكان من المفترض أن يُشارك في سباق مسار إنديانابوليس قبل ذلك بأسبوعين. لكنّ ألونسو قال بأنّه مشاركته في موسمٍ كامل في الإندي كار لم تكن مطروحة.

وقال حيال ذلك: "ربّما كان ذلك أمرًا فكّرت فيه قبل عامين. عندما غادرت الفورمولا واحد وكنت أفكّر في ما سأقوم به إثر ذلك، ومن الواضح بأنّه بتحقيق لقب بطولة العالم للتحمّل وكذلك الفورمولا واحد، فماذا لو أصبحت يومًا بطلًا للإندي كار؟ ليس سباق 500 فقط، بل محاولة تحقيق البطولة بشكلٍ عام".

وأردف: "سيكون ذلك فريدًا، لن أكون الشخص الثاني فقط في التاريخ، بل سأكون الأوّل، وتلك فكرة جذّابة دائمًا".

وواصل شرحه بالقول: "سيتطلّب ذلك التزامًا عاليًا جدًا في هذه المرحلة من حياتي. أعتقد بأنّ ذلك ربّما كان إمكانيّة قبل بضعة أعوام، لكن من أجل خوض 16 أو 17 سباقًا في الوقت الحاضر ومعرفة جميع الحلبات، فإنّني سأحتاج لمستوى تحضير أو التزام لن أكون سعيدًا بالإقدام عليه ربّما في هذه المرحلة من حياتي".

واختتم حديثه بالقول: "سباق إندي 500 يمثّل التزامًا جيّدًا وسباقًا ذا تحضيرات طويلة، لذا لا يُمكنني أن أتخيّل كمّ التحضيرات لموسمٍ بأكمله. سيتطلّب ذلك التزامًا كاملًا".

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