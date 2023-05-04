ألونسو يريد مساعدة سترول الذي سيقود أستون مارتن خلال السنوات العشر أو الـ 15 المقبلة
قال فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أنه يساعد زميله لانس سترول لأن الكندي سيقود الفريق خلال السنوات العشر أو الـ 15 المقبلة.
يقدم السائقان موسماً قوياً حتى الآن وتجمعهما علاقة ودية جداً. وخلال سباق باكو، أخبر سترول الفريق بأنه لن يهاجم ألونسو حين كان خلفه، بينما مرّر الإسباني معلومة لزميله حول توازن المكابح وذلك بهدف مساعدته.
وأشار ألونسو بوضوح إلى أنه يساعد سترول لأنه يعتقد بقدرته على المنافسة وقيادة الفريق لفترة طويلة.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن نتناقش كثيراً خلال الجولة بدءاً من يوم الجمعة أو الخميس حتى، وكذلك خلال الاجتماع الاستراتيجي، حيال ما سنقوم به وما هي الخطة لكلتا السيارتين وأمور كهذه".
وأكمل: "بالتالي إن شعرنا بأن هناك مشكلة ما خلال السباق ولم نتكلم عنها، أو إن حصل أمر ما جديد، فإننا نساعد بعضنا البعض، ونتواصل عادة مع الفريق".
وأردف: "أعلم أنني سأتواجد في الرياضة لعدة سنوات، لكنها ليست كثيرة، أما لانس فسيقود الفريق خلال السنوات العشر أو الـ 15 المقبلة. آمل أن أتمكن من مساعدته بكل ما بوسعي خلال السنوات المقبلة".
وحين سُئِل كانت مثل هذه العلاقة تجمعه مع زميله السابق، رد قائلاً: "نعم، كانت لديّ مثل هذه العلاقة في الماضي، لكن لا تبثّ مثل تلك الأحاديث (الإيجابية) عبر اللاسلكي. لكن لسبب ما باتت الفورمولا واحد لطيفة معي مؤخراً!".
من جهته، أثنى مايك كراك مدير الفريق على عمل سائقيه وتعاونهما معاً.
فقال: "من الرائع رؤية ذلك. فهذا دليل على نضج كل من لانس وفرناندو في الطريقة التي يعملان بها معاً وكيفية تصرفهما تجاه بعضهما البعض".
وأضاف: "من الواضح أنهما يفهمان جيداً بأن الخصم ليس على متن السيارة الخضراء الأخرى، بل في المنافسين الآخرين".
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