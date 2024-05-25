ألونسو يريد "مجموعات للتصفيات" بعد فوضى الزحام في تصفيات موناكو

اضطر الإسباني المخضرم للاكتفاء بالمركز 13 في التصفيات حيث تأثرت لفته السريعة الأخيرة بسائقين آخرين كانوا على المسار، ولم يتمكن من تحسين زمنه.

ونظراً لطبيعة الحلبة التي قد تعني الاعتماد على الحظ للخروج بعيداً عن الزحام، أيّد ألونسو فكرة مجموعات للتصفيات في موناكو، وهو أمر يتم تطبيقه في بطولات الناشئين: فورمولا 2 و3، وذلك لتقليل مشكلة إعاقة السائقين لبعضهم البعض.

حيث قال: "أعتقد أن فكرة مجموعات التصفيات ستكون رائعة. أعتقد أن موناكو حلبة مثيرة وحماسية وسيكون من الجميل أن نشاهد اللفات السريعة جميعها بالكامل، لأننا نفوّت الكثير من اللحظات الرائعة. لكن هذا هو واقع الحال".

وأكمل: "قد يحالفك الحظ أو يعاندك. حالفني الحظ العام الماضي وتقدمت حتى القسم الثالث وحصلت على المركز الثاني بينما خرج بعض أكبر المنافسين من القسمين الثاني والثالث".

واسترسل: "هذه المرة لم يكن الحظ إلى جانبنا وكذلك الحال مع تشيكو. أعتقد أنه في المركز 18 وهذه هي موناكو، عليك إيجاد حظك وهذا ما لم يحصل معنا اليوم".

ولا يعتقد الإسباني المخضرم أن سيارته كانت قادرة على تحقيق قطب الانطلاق الأول، كما أن استراتيجية التوقف المبكر لن تكون مفيدة كثيراً أيضاً.

فقال: "من الواضح أننا لم نمتلك سيارة قادرة على تحقيق قطب الانطلاق الأول. لكنها كانت كافية لمركز سابع أو ثامن".

وأكمل: "لكنني وجدت نفسي في المكان الخاطئ واللحظة الخاطئة".

واسترسل: "اللوم لا يقع على أي أحد. أعتقد أنه لم يكن بوسع السيارات الأخرى الاختفاء فجأة من المنعطف الأخير. لكن نعم، لم نكن محظوظين اليوم".

واختتم: "أعتقد أنه من المستحيل (دخول المنصة مبكراً). قمت بذلك في إيمولا في اللفة السابعة، لكن في اللفة الثامنة دخل نصف السيارات. لذا هذا هو واقع الحال".