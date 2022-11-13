ألونسو يريد بدء مستقبله مع أستون مارتن في أقرب وقتٍ ممكن
قال فرناندو ألونسو أنّ اهتمامه الأساسي ينصبّ الآن على خوض تجارب ما بعد الموسم في أبو ظبي مع فريقه الجديد أستون مارتن، وذلك على إثر أحدث احتكاكاته بزميله في ألبين إستيبان أوكون.
حدث احتكاكٌ بين بين الإسباني وزميله أوكون في مناسبتين خلال اللفّة الأولى من سباق البرازيل القصير في إنترلاغوس.
وبعد أن أُجبر على العبور بشكلٍ واسع عند المنعطف الرابع من اللفّة الأولى، انزلق الإسباني نحو جانب سيارة أوكون. ومن ثمّ ألحق ألونسو ضررًا بجناحه الأمامي قرب خطّ البداية والنهاية من تلك اللفّة الأولى أثناء محاولته تجاوزه.
وفي حين أنّه لم يكن معجبًا بسلوك أوكون في الواقعتين، اعتبر المراقبون أنّ ألونسو هو المخطئ في الواقعة الثانية ما تسبّب في توجيه عقوبة 5 ثوانٍ إليه.
وأوضح أوتمار زافناور مدير فريق ألبين عن عدم سعادته بسلوك سائقيه، لكنّ ألونسو قال أنّه غير مهتمٍ بما يجري في فريقه الحالي.
وقال: "هذا هو السباق ما قبل الأخير. أريد فقط التوجّه إلى أبو ظبي واختبار السيارة الخضراء. ذلك هو الهدف الرئيسي الآن".
ولا تُعدّ واقعة البرازيل الأولى التي تشهد احتكاكًا بين ألونسو وأوكون، حيث أشار إلى أنّ زميله كان قاسيًا في ما يتعلّق بالحركات الدفاعيّة هذا الموسم.
وقال: "كنت قريبًا للغاية من الجدار في العديد من المناسبات هذا العام، في جدّية وبودابست مثلاً".
وأضاف: "يبدو أنّنا عندما ننطلق قريبين من بعضنا، فيكون هذا دفاعه في السباقات. لا يُمكننا فعل أيّ شيء إلى حدٍ ما".
وأكمل: "سباقٌ واحدٌ متبقٍ، وسيكون العام المقبل مختلفًا. سيكون لديه زميلٌ جديد وسيكون للإدارة سائقٌ جديد في العام المقبل، سيكون الوضع مختلفًا".
من جانبه لا يرى أوكون أيّ حاجة لإجراء حوارٍ مع ألونسو بعد البرازيل قائلًا: "كلّا، كلّ شيء على ما يرام".
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