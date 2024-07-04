ألونسو يريد أداءً أفضل من أستون مارتن في سيلفرستون
قال فرناندو ألونسو أنه يريد أداءً أفضل من فريقه أستون مارتن مع الاقتراب من جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
من الواضح أن أستون مارتن تواجه صعوبات حالياً مقارنة بمنافسيها، حيث انخفضت وتيرة السيارة بشكل ملحوظ خلال الجولات الأخيرة.
وكشف الفريق مؤخراً أنه لا يريد منح أي أمل كاذبٍ لسائقه ألونسو، في إشارة إلى أن الأداء سيبقى متواضعاً حتى قدوم التحديثات الجديدة.
وكان ألونسو قد صرّح مؤخراً بأنه يريد من فريقه "كلاماً أقل" و"عملاً أكثر"، وهذا ما علّق عليه على هامش جائزة بريطانيا، حين سُئِل إن كانت لديه أية تعليقات على مستوى السيارة.
حيث ردّ مشيراً إلى مايك كراك مدير الفريق وتوم ماكولو كبير القسم الهندسي: "ذلك سؤال موجه لهم، هناك مؤتمر صحفي، وهم سيتكلمون".
وحين سُئِل حيال وجهة نظره في معاناة أستون مارتن الحالية، ردّ الإسباني: "لا أعلم، أنا أقود السيارة".
وأكمل: "لدي شعور واضح، أننا بحاجة للتحسّن للسباق التالي، أما فيما يتعلق بالتفاصيل، هناك جواب واضح جداً: دعونا نحاول القيام بعمل أفضل في سيلفرستون".
وتعقيباً على الخطأ غير المعتاد من قبل ألونسو مع جو غوانيو في النمسا، اعترف بطل العالم مرتين أنه أخطأ حيث ارتطم بسائق ساوبر الذي كان في معركة مع دانيال ريكاردو، وتلقى نتيجة لذلك عقوبة 10 ثوان.
فقال: "ارتكبت خطأ، لم أتوقع قفل إطارات، وقد كبحا بشكل مبكر وأعتقد أنهما كانا يحاولان الاستفادة من دي آر أس، لكن ما حصل كان خطئي".
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