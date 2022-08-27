ألونسو يرى نظريات المؤامرة في سوق الانتقالات "محزنة" و"مزعجة"

كان إعلان انتقال ألونسو الصادم إلى أستون مارتن أحد أكبر أحجار "الدومينو" التي شهدها سوق انتقالات السائقين مع بداية العطلة الصيفية.

وهذا ما دفع فريقه ألبين لإعلان ترقية الناشئ أوسكار بياستري كبديل للموسم المقبل، لكن يبدو أن الأسترالي قد وقع عقداً مع مكلارين، الأمر الذي تأكد بإعلان رحيل دانيال ريكاردو عن صفوف الفريق بنهاية الموسم.

وسط كل هذا "الجنون" في سوق السائقين، تم الربط بين ألونسو، مدير أعماله السابق فلافيو برياتوري ومارك ويبر مدير أعمال بياستري، الذي كان برياتوري يدير أعماله بالفعل خلال تواجده في الفورمولا واحد.

لكن ألونسو نفى أي تدخل من قبل برياتوري في انتقاله، أو أن يكون لدى ويبر أي علم بكيفية سير الأمور، حيث يجد هذه النظريات "محزنة للغاية ومزعجة".

حيث قال: "لقد اتخذت قراراً، لأنني ولعدة أشهر كنت أتكلم مع الفريق حيال تمديد العقد، ولم يحصل أي شيء رسمي ولم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي".

وأكمل: "تواصل معي فريق أستون مارتن بعد اعتزال سيباستيان (فيتيل). لو واصل سيباستيان لربما لم يكن كل هذا ليحصل. لذا كانوا واضحين جداً جداً وكان قراراً سهلاً جداً جداً من ناحيتي".

وتابع: "ما حصل بعد ذلك وما يحصل مع أوسكار، كما قلت، ليست لي علاقة به على الإطلاق. كنتُ بعيداً تماماً عما يجري".

كما أضاف ألونسو أن برياتوري "لم يكن جزءاً من أية مفاوضات" وأنه (ألونسو) "كان مشغولاً بأموره الخاصة على الدوام".

فقال: "فلافيو كان يأتي لمشاهدة السباقات. لكن كما تعلمون مع كل تلك الصفقات الأخرى التي ربما يجريها مع ستيفانو (دومينيكالي) والفورمولا واحد والباوك كلوب وغير ذلك، لكن كل ذلك لا علاقة لي به".

فلافيو برياتوري تصوير: ألبين

ويتجه مجلس الاعتراف بالعقود في الفورمولا واحد للبتّ في مسألة عقد بياستري يوم الاثنين، ونتيجة ذلك ستحدد موقع بياستري وخطط كل من فريقي مكلارين وألبين للموسم المقبل.

وأوضح ألونسو أنه "تفاجأ" مما حصل مع بياستري، لكنه وصف الأسترالي اليافع "بالموهبة المذهلة لأي فريق".

ويتمنى بطل العالم مرتين، الأفضل لكل من بياستري وألبين مع الاقتراب من نهاية فترته مع ألبين.

فقال: "(ألبين) سيكون فريقي لبقية الموسم، لكنهم سيبقون على الدوام فريقي في قلبي، لأننا حققنا الكثير من الأمور التي لم نتوقع أنها ممكنة خلال علاقتنا معاً".

واختتم: "لقد عدتُ إلى البطولة بفضل ألبين. لا يمكنني أن أتمنى لهم سوى الأفضل".