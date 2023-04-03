ألونسو يرى أن عقوبة ساينز في سباق أستراليا "قاسية جداً"

بعد رفع العلم الأحمر للمرة الثانية في سباق أستراليا بسبب حادثة كيفن ماغنوسن سائق هاس، وخلال إعادة الانطلاق ارتطم ساينز بسيارة ألونسو، الذي كان يصطف ثالثاً.

لكن فوضى الحوادث التي حصلت حينها دفعت الحكام لرفع العلم الأحمر للمرة الثالثة وإعادة الانطلاقة بالترتيب السابق، ما سمح لـ ألونسو باستعادة مركزه الثالث، قبل إكمال السباق تحت سيارة الأمان، حيث بقي الترتيب على حاله دون تغيير.

أي أن حادثة ساينز وألونسو لم تغيّر من ترتيب مراكز منصة التتويج. لكن العقوبة الزمنية التي تلقاها ساينز دفعته إلى المركز 12 خارج النقاط بعد أن كان رابعاً.

ويرى ألونسو أن العقوبة لا تتناسب مع شدّة الخطأ، فقال: "ربما كانت العقوبة قاسية جداً".

وأكمل: "من الصعب على الدوام الحُكم على مستويات التماسك في اللفة الأولى عند إعادة الانطلاقة، أعتقد أنه لم يتعمّد الارتطام بسيارة أخرى!".

وأضاف: "ذلك جزء من التسابق. لم أرَ لقطات الإعادة بعد، لكن من وجهة نظري، العقوبة قاسية جداً".

وكان ساينز قد وصف تلك العقوبة بأنها "أكثر عقوبة غير عادلة رآها في حياته"، بينما شدّد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري على أن الحكام منحوا العقوبة دون سماع وجهة نظر ساينز.