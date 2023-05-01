ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو
يرى فرناندو ألونسو سائق أن شارل لوكلير سائق فيراري "كان محظوظاً" بالتشبث بمركزه الثالث في سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، حيث لم يكن فريقه أستون مارتن أبطأ من فيراري بكثير رغم المشاكل التي واجهها.
قام ماكس فيرستابن بتجاوز لوكلير حامل قطب الانطلاق الأول، لكنه لم يفلح بتجاوز زميله سيرجيو بيريز الذي أحرز الفوز بالسباق.
ولم يضغط لوكلير كذلك على فيرستابن حيث قررت فيراري إدارة الإطارات حتى النهاية.
وأكمل أصيل موناكو السباق ثالثاً بفارق 21 ثانية خلف بيريز، لكنه صدّ محاولات ألونسو خلفه حيث لم يتجاوز الفارق بينهما 0.8 ثانية عند خط النهاية.
ألونسو حقق المركز الرابع ما وضع حداً لسلسلة منصات التتويج المتتالية له منذ بداية الموسم.
ويرى الإسباني أن لوكلير "كان محظوظاً" بالتمسك بمركزه خاصة وأن الظروف الجوية ساعدته مع إطارات هارد، حيث تعاني فيراري من تآكل الإطارات هذا الموسم.
فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورت اف1": "أعتقد أنهم كانوا محظوظين. تآكل إطارات هارد كان أقل من المتوقع".
وأكمل: "وضعنا إطارات هارد حين دخلت سيارة الأمان وكان أمامنا 38 لفة. لقد صمدت بشكل جيد، وقد كانت هناك بعض الغيوم في نهاية السباق، ما أدى لانخفاض حرارة المسار".
وأردف: "أعتقد أنه ومع إطارات ميديوم، كانت فيراري تعاني بشكل هائل من التآكل. وضمن سباق اعتيادي حارّ، أعتقد أنهم كانوا ليعانوا أكثر من ذلك. كان اليوم لصالحهم، لكن في ميامي ستكون الأمور مختلفة".
بالمقابل، أوضح ألونسو أنه وبالرغم من الجولة الصعبة لفريقه أستون مارتن مع مشاكل عدم تفعيل "دي آر أس"، لكن الفارق خلف فيراري كان هامشياً رغم أن الحصان الجامح خاض جولة مثالية.
حيث أضاف: "الملخص أن أستون مارتن واجهت جولة صعبة مع مشاكل ’دي آر أس’ والإعدادات. لم نكن سريعين ورغم ذلك لم نكن بعيدين بأكثر من ثانية واحدة عن المنصة".
وأردف: "بالمقابل، خاضت فيراري جولة مثالية: قطب انطلاق أول في كلا السباقين، وسيارة سريعة جداً. ولم يكونوا متفوقين إلا بثانية واحدة عن أستون مارتن، بالتالي من المفترض أن نشعر بالسرور".
وتابع: "العمل الذي قام به فريق أستون مارتن مذهل تماماً. أنا ولانس (سترول) ندرك ذلك تماماً. نحن نحاول مساعدة الفريق بأقصى ما بوسعنا".
ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير
ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير
ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب
ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
منصات تتويج أستون مارتن "غير كافية" لطموحات لورانس سترول
منصات تتويج أستون مارتن "غير كافية" لطموحات لورانس سترول منصات تتويج أستون مارتن "غير كافية" لطموحات لورانس سترول
كراك: ألونسو "يقود أستون مارتن باحترافية" وبأخلاق العمل الرفيعة
كراك: ألونسو "يقود أستون مارتن باحترافية" وبأخلاق العمل الرفيعة كراك: ألونسو "يقود أستون مارتن باحترافية" وبأخلاق العمل الرفيعة
كراك: ما زال من المبكر استخلاص الاستنتاجات حيال وتيرة أستون مارتن
كراك: ما زال من المبكر استخلاص الاستنتاجات حيال وتيرة أستون مارتن كراك: ما زال من المبكر استخلاص الاستنتاجات حيال وتيرة أستون مارتن
أحدث الأخبار
بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو
بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو
هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض
هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض
وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ"
وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ" وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ"
الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل
الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل
بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو
بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو
هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض
هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض هورنر: سائقا ريد بُل يمتلكان الحرية لمنافسة بعضهما البعض
وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ"
وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ" وولف: على الفورمولا واحد البحث عن أجوبة بعد سباق باكو "المملّ"
الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل
الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل
ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو
ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو
ريد بُل "لم تتوقع على الإطلاق" سيارة الأمان عند اتخاذ قرار وقفة صيانة فيرستابن
ريد بُل "لم تتوقع على الإطلاق" سيارة الأمان عند اتخاذ قرار وقفة صيانة فيرستابن ريد بُل "لم تتوقع على الإطلاق" سيارة الأمان عند اتخاذ قرار وقفة صيانة فيرستابن
فيرستابن يريد من ريد بُل "مراجعة القرار" الذي كلّفه صدارة السباق في باكو
فيرستابن يريد من ريد بُل "مراجعة القرار" الذي كلّفه صدارة السباق في باكو فيرستابن يريد من ريد بُل "مراجعة القرار" الذي كلّفه صدارة السباق في باكو
الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يختار باكو لانعقاد الجمعية العمومية لعام 2023
الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يختار باكو لانعقاد الجمعية العمومية لعام 2023 الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يختار باكو لانعقاد الجمعية العمومية لعام 2023
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.