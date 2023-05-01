ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو

قام ماكس فيرستابن بتجاوز لوكلير حامل قطب الانطلاق الأول، لكنه لم يفلح بتجاوز زميله سيرجيو بيريز الذي أحرز الفوز بالسباق.

ولم يضغط لوكلير كذلك على فيرستابن حيث قررت فيراري إدارة الإطارات حتى النهاية.

وأكمل أصيل موناكو السباق ثالثاً بفارق 21 ثانية خلف بيريز، لكنه صدّ محاولات ألونسو خلفه حيث لم يتجاوز الفارق بينهما 0.8 ثانية عند خط النهاية.

ألونسو حقق المركز الرابع ما وضع حداً لسلسلة منصات التتويج المتتالية له منذ بداية الموسم.

ويرى الإسباني أن لوكلير "كان محظوظاً" بالتمسك بمركزه خاصة وأن الظروف الجوية ساعدته مع إطارات هارد، حيث تعاني فيراري من تآكل الإطارات هذا الموسم.

فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورت اف1": "أعتقد أنهم كانوا محظوظين. تآكل إطارات هارد كان أقل من المتوقع".

وأكمل: "وضعنا إطارات هارد حين دخلت سيارة الأمان وكان أمامنا 38 لفة. لقد صمدت بشكل جيد، وقد كانت هناك بعض الغيوم في نهاية السباق، ما أدى لانخفاض حرارة المسار".

وأردف: "أعتقد أنه ومع إطارات ميديوم، كانت فيراري تعاني بشكل هائل من التآكل. وضمن سباق اعتيادي حارّ، أعتقد أنهم كانوا ليعانوا أكثر من ذلك. كان اليوم لصالحهم، لكن في ميامي ستكون الأمور مختلفة".

بالمقابل، أوضح ألونسو أنه وبالرغم من الجولة الصعبة لفريقه أستون مارتن مع مشاكل عدم تفعيل "دي آر أس"، لكن الفارق خلف فيراري كان هامشياً رغم أن الحصان الجامح خاض جولة مثالية.

حيث أضاف: "الملخص أن أستون مارتن واجهت جولة صعبة مع مشاكل ’دي آر أس’ والإعدادات. لم نكن سريعين ورغم ذلك لم نكن بعيدين بأكثر من ثانية واحدة عن المنصة".

وأردف: "بالمقابل، خاضت فيراري جولة مثالية: قطب انطلاق أول في كلا السباقين، وسيارة سريعة جداً. ولم يكونوا متفوقين إلا بثانية واحدة عن أستون مارتن، بالتالي من المفترض أن نشعر بالسرور".

وتابع: "العمل الذي قام به فريق أستون مارتن مذهل تماماً. أنا ولانس (سترول) ندرك ذلك تماماً. نحن نحاول مساعدة الفريق بأقصى ما بوسعنا".