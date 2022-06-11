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ألونسو يرفض مزاعم ألبون بأنّه كان يتّبع "ألاعيب" في تصفيات باكو

نفى فرناندو ألونسو سائق ألبين في الفورمولا واحد أن يكون قد تعمّد إعاقة أليكسندر ألبون ضمن تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى.

ألونسو يرفض مزاعم ألبون بأنّه كان يتّبع "ألاعيب" في تصفيات باكو

اعتقد ألبون أنّه كان من الجانب المتلقي لألاعيب ألونسو في باكو عندما خسر جميع السائقين خلفه فرصة إكمال لفّاتهم الأخيرة في نهاية القسم الأوّل من التصفيات.

إذ أنّ ألونسو، الذي كان ضمن المراكز العابرة إلى القسم الثاني في تلك المرحلة، قد أبطأ سرعته وعبر إلى منطقة الخروج الآمن في المنعطف الـ 15 ما أدّى إلى رفع العلم الأصفر وتدمير لفّات من خلفه.

وكان ألبون، الذي كان مباشرة خلف ألونسو حينها، غاضبًا للغاية، وقال عبر اللاسلكي: "تجب معاقبته. هذا سخيف، كان يقوم بذلك طوال اللفّة بأكملها. كان يقود ببطء عمدًا".

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وأضاف: "كان ذلك واضحًا للغاية كيف خرج عن المسار، ذلك سخيف. كبح مبكّرًا ومن ثمّ خرج عن المسار".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد أقدم على أيّة ألاعيب، ابتسم ألونسو وقال: "كلّا في الحقيقة. أعتقد بأنّ ذلك المنعطف كان صعبًا جدًا في التصفيات مثلما شاهدنا".

وأضاف: "كبحت بشكلٍ متأخّر، اعتقدت بأنّني غير قادرٍ على عبور المنعطف لذا توجّهت إلى منطقة الخروج الآمن. قامت مكلارين بعملٍ جيّدٍ في القسم الثاني، اعتقد سيباستيان فيتيل أنّه قادرٌ على عبور المنعطف لكنّه كسر جناحه الأمامي. لذا كان هناك قرارٌ حرجٌ لاتّخاذه في عُشرٍ من الثانية".

وقال ألونسو أنّه تعاطف مع إحباط ألبون كونه كان في ذات الموقع مثله سابقًا وشكّك في جدوى نظام التصفيات الحالي ومدى تناسبه مع الغرض منهز

وقال: "أعلم أنّه تسبّب في إحباط لأنّه كان هناك صفّ سيارات وكانت أمامنا دقيقتان ونصف حتّى نهاية القسم الأوّل. أتفهّمهم بالكامل  لأنّني كنت في الجانب المتلقي في العديد من المناسبات سابقًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ إستيبان أوكون خسر فرصة العبور إلى القسم الثالث بسبب علمٍ أصفر من سيارة مكلارين في القسم الثاني، لذا نحتاج لإيجاد حلٍ أفضل لهذا النوع من المشاكل لأنّه يجب أن نكون قادرين على إكمال لفّاتنا".

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