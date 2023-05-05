ألونسو يدعم قرارات "فيا" بتقصير منطقتَي "دي آر أس" في ميامي
أبدى فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن دعمه لقرار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بتقصير منطقتي نظام الحد من الجر "دي آر أس" على حلبة ميامي في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.
جاء قرار "فيا" بتقصير منطقتي "دي آر أس" بعد قرار مماثل في جائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو حين تم اختصار 100 متر من المنطقة، ما أثار استياء بعض السائقين.
لكن ألونسو أشار إلى أن "فيا" تُدرك صحّة القرار عبر البيانات التي تم جمعها من العام الماضي على كلتا الحلبتين، حيث كان التجاوز أسهل بكثير مع "دي آر أس"، مؤكداً دعمه لهذين القرارين.
وأوضح الإسباني أنه وبالرغم من جدل القرارات في باكو، لكن بعض السيارات تأثرت أكثر من غيرها، وهذا ما تسبب بإحباط السائقين.
فقال معلقاً على القرار في ميامي: "نعم أنا أدعمه".
وأكمل: "كان التجاوز أسهل هنا العام الماضي، لهذا السبب أعتقد أن ’فيا’ قلّصت منطقتي ’دي آر أس’. في باكو، كان التجاوز هناك من بين الأسهل في كامل الموسم، لهذا قاموا بتقصير المنطقة كذلك".
وأردف: "سمعت لويس (هاميلتون) يقول أن المنطقة باتت قصيرة جداً، لكنني أعتقد أن تصريحه نابع من الارتكازية المرتفعة لسيارتهم. بالنسبة إلى سيارة مثل ريد بُل، كانت منطقة طويلة جداً!".
وتابع: "أعتقد أن المسألة تتعلق بالحسابات التي أجرتها ’فيا’ بعد سباقات العام الماضي. باكو وميامي كانوا في أعلى قائمة التجاوزات وسهولتها".
واسترسل: "لهذا السبب قاموا بتقصير المناطق. سنرى هذا الموسم كيف ستسير الأمور، لكن التنبؤ بذلك صعب".
وأشار ألونسو أن سيارات الفرق قد تطورت وفق القوانين التقنية الحالية وبات لحاق السائقين ببعضهم البعض أصعب.
حيث أكد أنه من المبكر الحُكم على صحّة الطريق الذي سلكته البطولة عبر زيادة "المؤثرات الأرضية".
فقال: "ربما علينا الانتظار بضع سنوات لكي تستقر الأمور أكثر. لكن بحلول 2026 سيتغير كل شيء مجدداً!".
كما أكّد الإسباني أن المستويات متقاربة خلف سيارتي ريد بُل، ما يصعّب كذلك من التجاوزات.
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