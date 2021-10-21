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ألونسو يدعم فكرة إقامة سباق فورمولا واحد ثالث في الولايات المتحدة الأمريكية

قال فرناندو ألونسو سائق ألبين أنه سيرحب بإقامة سباق فورمولا واحد ثالث في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستستضيف جولتين في أوستن وميامي في المواسم المقبلة.

ألونسو يدعم فكرة إقامة سباق فورمولا واحد ثالث في الولايات المتحدة الأمريكية

تضغط ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للفورمولا واحد نحو توسيع وتعزيز انتشار الرياضة في أمريكا الشمالية وذلك منذ استحواذها على مقاليد البطولة في 2017.

وبعد النجاح الكبير لسلسلة "قُد للنجاة" التي تبثها شبكة نتفليكس حول الفورمولا واحد، تم إكمال صفقة استضافة ميامي لإحدى جولات البطولة بدءاً من 22 مايو/نيسان المقبل ضمن روزنامة من 23 سباقاً تضم كذلك جولة أوستن شهر أكتوبر/تشرين الأول.

لكن ليبرتي ميديا تقيم فكرة إقامة جولة ثالثة كذلك، حيث تبدو لاس فيغاس وإنديانابوليس مرشحتين أساسيتين لذلك.

وستكون جولة فيغاس على الأغلب على حلبة شوارع كجزء من وسط المدينة الشهير، بينما خاض روجر بينسكي مالك حلبة إنديانابوليس مناقشات مبدئية مع ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة حيال تواجد طويل الأمد للحلبة ضمن الروزنامة، والتي استضافت سباق فورمولا واحد في 2007.

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من جهته، أوضح ألونسو الذي كان متواجداً في ميامي يوم الثلاثاء لافتتاح متجر "كيموا/سيمبلي" للمركبات الكهربائية إلى جانب العمدة فرانسيز سواريز، أن الولايات المتحدة قادرة على استضافة جولة ثالثة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد هذا، لا أرى أية مشكلة في ذلك. الولايات المتحدة تمثل الهدف الأكبر للفورمولا واحد حالياً في ظل ليبرتي ميديا".

وأكمل: "هناك شائعات حول عدة أماكن، لاس فيغاس أو إنديانابوليس أو غيرها، دعونا نأخذ الأمور بروية خطوة بخطوة".

وتابع: "لدينا في البداية جائزة ميامي الكبرى، علينا إقامتها بشكل جيد العام المقبل".

وأردف: "أنا متحمس جداً، جداً للذهاب إلى هناك، ستكون جولة ميامي إحدى أفضل جولات الموسم المقبل".

واختتم: "إنها جولة جديدة، مدينة جديدة، أعتقد أن الكثير من الناس ضمن مجتمع الفورمولا واحد سيكتشفون ميامي للمرة الأولى".

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