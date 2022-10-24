ألونسو يخسر نقاطه في أوستن مع قبول احتجاج هاس

أكمل ألونسو سباق أوستن سابعاً على حلبة الأمريكيتين بالرغم من تعرضه لحادثة كبيرة مع لانس سترول سائق أستون مارتن، حيث صعدت سيارة الإسباني لفترة قصيرة في الهواء.

وعاد ألونسو لمنصة الصيانة لكن فريقه وضع له جانحاً أمامياً جديداً وإطارات جديدة، لكن مرآته اليمنى لم تكن ثابتة جيداً، قبل أن تسقط من سيارته في القسم الأخير للسباق.

ويرى فريق هاس أن بقاء سيارة ألونسو كان خطراً نظراً لتلك المرآة، وهو أمر اتفق عليه الحكام وكذلك مندوب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، التقني.

حيث قال جو باور مندوب "فيا" التقني: "المرآة غير الثابتة خطرة وقد ترتطم بسائق آخر وتتسبب بإصابات"، بالتالي ذلك يجعلها خطرة.

وهذه الفكرة دعمها تيكولاس تومبازيس كبير تقنيي "فيا".

وتم اتخاذ قرار بتطبيق عقوبة المرور والتوقف 10 ثوانٍ في منصة الصيانة بعد السباق، أي ما مجموعه 30 ثانية، ليتراجع حتى المركز 15.

وتقدم نتيجة لذلك سيباستيان فيتيل إلى المركز السابع أمام كيفن ماغنسون الذي بات ثامناً ويوكي تسونودا تاسعاً، أما إستيبان أوكون زميل ألونسو، فبات عاشراً.

فرناندو ألونسو، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

وعُلم أن فريق هاس تواصل مع إدارة السباق مرتين حيال مرآة ألونسو غير الثابتة، حيث قيل له أنه يتم النظر في المسألة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وأوضح الحكام في حكمهم أنهم "كانوا قلقين للغاية حيال عدم رفع العلم الأسود والبرتقالي للسيارة رقم 14، أو طلب تصحيح الوضع على الأقل عبر اللاسلكي، بالرغم من تواصل فريق هاس مرتين مع إدارة السباق حيال ذلك".

كما تم كذلك رفض تبرير ألبين بناء على واقعة سوزوكا 2019، حين بقيت سيارتان على المسار بمرآتين غير ثابتتين، حيث أكد الحكام أن مهمة ألبين تكمن في ضمان تواجد السيارة بشكل آمن على المسار.

وكان فريق هاس قد احتج مجدداً على سيارة ريد بُل التي يقودها سيرجيو بيريز، لكن تم رفض الاحتجاج ليُبقي المكسيكي على مركزه الرابع.

نتيجة السباق المحدّثة: