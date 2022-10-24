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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أخبار

ألونسو يخسر نقاطه في أوستن مع قبول احتجاج هاس

تلقى فرناندو ألونسو سائق ألبين عقوبة زمنية بعد اعتراض فريق هاس على سيارته بناء على دواعٍ تقنية بعد حادثته في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد في أوستن.

ألونسو يخسر نقاطه في أوستن مع قبول احتجاج هاس

أكمل ألونسو سباق أوستن سابعاً على حلبة الأمريكيتين بالرغم من تعرضه لحادثة كبيرة مع لانس سترول سائق أستون مارتن، حيث صعدت سيارة الإسباني لفترة قصيرة في الهواء.

وعاد ألونسو لمنصة الصيانة لكن فريقه وضع له جانحاً أمامياً جديداً وإطارات جديدة، لكن مرآته اليمنى لم تكن ثابتة جيداً، قبل أن تسقط من سيارته في القسم الأخير للسباق.

ويرى فريق هاس أن بقاء سيارة ألونسو كان خطراً نظراً لتلك المرآة، وهو أمر اتفق عليه الحكام وكذلك مندوب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، التقني.

حيث قال جو باور مندوب "فيا" التقني: "المرآة غير الثابتة خطرة وقد ترتطم بسائق آخر وتتسبب بإصابات"، بالتالي ذلك يجعلها خطرة.

وهذه الفكرة دعمها تيكولاس تومبازيس كبير تقنيي "فيا".

وتم اتخاذ قرار بتطبيق عقوبة المرور والتوقف 10 ثوانٍ في منصة الصيانة بعد السباق، أي ما مجموعه 30 ثانية، ليتراجع حتى المركز 15.

وتقدم نتيجة لذلك سيباستيان فيتيل إلى المركز السابع أمام كيفن ماغنسون الذي بات ثامناً ويوكي تسونودا تاسعاً، أما إستيبان أوكون زميل ألونسو، فبات عاشراً.

فرناندو ألونسو، ألبين

فرناندو ألونسو، ألبين

تصوير: صور موتورسبورت

وعُلم أن فريق هاس تواصل مع إدارة السباق مرتين حيال مرآة ألونسو غير الثابتة، حيث قيل له أنه يتم النظر في المسألة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وأوضح الحكام في حكمهم أنهم "كانوا قلقين للغاية حيال عدم رفع العلم الأسود والبرتقالي للسيارة رقم 14، أو طلب تصحيح الوضع على الأقل عبر اللاسلكي، بالرغم من تواصل فريق هاس مرتين مع إدارة السباق حيال ذلك".

كما تم كذلك رفض تبرير ألبين بناء على واقعة سوزوكا 2019، حين بقيت سيارتان على المسار بمرآتين غير ثابتتين، حيث أكد الحكام أن مهمة ألبين تكمن في ضمان تواجد السيارة بشكل آمن على المسار.

وكان فريق هاس قد احتج مجدداً على سيارة ريد بُل التي يقودها سيرجيو بيريز، لكن تم رفض الاحتجاج ليُبقي المكسيكي على مركزه الرابع.

نتيجة السباق المحدّثة:

المركز السائق الهيكل عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull 56 1:42:11.687    
2 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes 56 1:42:16.710 5.023 5.023
3 Monaco شارل لوكلير Ferrari 56 1:42:19.188 7.501 2.478
4 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull 56 1:42:19.980 8.293 0.792
5 United Kingdom جورج راسل Mercedes 56 1:42:56.502 44.815 36.522
6 United Kingdom لاندو نوريس McLaren 56 1:43:05.472 53.785 8.970
7 Germany سيباستيان فيتيل Aston Martin 56 1:43:17.041 1:05.354 11.569
8 Denmark كيفن ماغنوسن Haas 56 1:43:17.521 1:05.834 0.480
9 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri 56 1:43:22.606 1:10.919 5.085
10 France إستيبان أوكون Alpine 56 1:43:24.562 1:12.875 1.956
11 China غوانيو جو Alfa Romeo 56 1:43:27.851 1:16.164 3.289
12 Thailand ألكسندر ألبون Williams 56 1:43:31.744 1:20.057 3.893
13 France بيير غاسلي AlphaTauri 56 1:43:33.450 1:21.763 1.706
14 Germany ميك شوماخر Haas 56 1:43:36.177 1:24.490 2.727
15 Spain فرناندو ألونسو Alpine 56 1:43:36.765 1:25.078 0.588
16 Australia دانيال ريكاردو McLaren 56 1:43:42.174 1:30.487 5.409
17 Canada نيكولاس لاتيفي Williams 56 1:43:55.275 1:43.588 13.101
  Canada لانس سترول Aston Martin 21 39:25.131 35 Laps 35 Laps
  Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo 16 28:12.303 40 Laps 5 Laps
  Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari 1 1:55.015 55 Laps 15 Laps
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